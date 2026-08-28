Los temas de este viernes

Mañanera de Sheinbaum: 28 de agosto del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este miércoles en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este miércoles en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
Claudia Arellano

Este viernes 28 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Sheinbaum envía iniciativa contra doble nacionalidad en candidatos

- Destaca DEA cercana colaboración con SSPC

TE RECOMENDAMOS:
Rozones
ROZONES

• Coahuila, sin PAN

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Rozones
ROZONES

• Inzunza sin escudo


Google Reviews