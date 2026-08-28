Partidos podrán consultar al INE sobre riesgos de aspirantes antes de definir candidaturas para 2027

Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) una opinión sobre posibles candidatos antes de definir sus postulaciones para las elecciones de 2027, con el objetivo de identificar riesgos relacionados con las personas que pretendan contender por un cargo de elección popular, informó Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Alcalde Luján explicó que este mecanismo forma parte de una reforma recientemente aprobada y busca proporcionar a los partidos información relevante para la selección de sus candidaturas, particularmente ante posibles vínculos con actividades delictivas o con el crimen organizado .

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, en la Conferencia del Pueblo; a su izquierda, la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

La funcionaria recordó que una investigación, una imputación o incluso una orden de aprehensión no suspenden automáticamente los derechos político-electorales de una persona , por lo que cada situación debe ser revisada jurídicamente de manera individual.

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Sin embargo, señaló que los partidos contarán ahora con una herramienta adicional para conocer posibles riesgos antes de tomar una decisión sobre sus candidatos.

Así funcionará la solicitud de partidos al INE para consultar “riesgos” en candidatos

Sobre el funcionamiento del mecanismo, Alcalde Luján explicó que los partidos podrán enviar al INE un listado de personas que estén considerando como posibles candidatos, incluso antes de que hayan definido formalmente sus postulaciones.

A partir de esa solicitud, el INE funcionará como un mecanismo institucional para hacer llegar la información a las dependencias que cuentan con datos relevantes sobre seguridad e investigaciones.

Partidos podrán consultar con el INE posibles riesgos en candidaturas. ı Foto: Cuartoscuro

Entre las instituciones que pueden participar en este proceso se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad, cuyos datos serán analizados para determinar si existe algún “riesgo razonable” respecto de las personas incluidas en las listas.

Alcalde Luján aclaró que este procedimiento no implica que las instituciones entreguen a los partidos información detallada sobre investigaciones en curso: “Simplemente establecen si hay un posible riesgo razonable o no”, explicó.

Una vez realizado el análisis, la información será devuelta al INE, que a su vez la hará llegar a los partidos políticos que solicitaron la revisión.

La consejera jurídica precisó que el mecanismo será de carácter voluntario, por lo que los partidos políticos no estarán obligados a solicitar estas evaluaciones antes de definir a sus candidatos.

Medida busca evitar que candidatos con antecedentes o posibles vínculos criminales lleguen a las boletas. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, consideró que representa una herramienta que anteriormente no existía y que podrá estar disponible para los procesos electorales de 2027.

“Los partidos pueden tomar mejores decisiones con información que no tienen, porque no se dedican ellos a la seguridad”, señaló.

Mecanismo, que antes no existía, mejora seguridad en candidaturas, asegura Alcalde

Alcalde Luján sostuvo que el mecanismo permitirá a las fuerzas políticas contar con mayores elementos para evaluar a las personas que pretenden postular, más allá de conocer únicamente si existe una orden de aprehensión en su contra.

“Es una herramienta que antes no existía y que hoy se está desarrollando para ponerse a disposición ya de las elecciones del 2027”, afirmó.

Ante la pregunta de cómo este procedimiento podría contribuir a evitar candidaturas relacionadas con el crimen organizado, Alcalde explicó que el objetivo es que los partidos conozcan con anticipación la información de riesgo que poseen las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

“Si un partido político cuenta con información de estas instituciones que están permanentemente ubicando cualquier tipo de riesgo [...] el partido político puede saber con anterioridad estas circunstancias antes de que sean candidatos”, explicó.

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