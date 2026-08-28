Cruz Roja exige activar búsquedas inmediatas de personas desaparecidas

Marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México, como imagen temática.

De cara al Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora el 30 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llamó a México y a los países de América Latina a fortalecer las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, frenar la burocracia y garantizar recursos suficientes para atender la crisis.

En un pronunciamiento, el organismo humanitario pidió fortalecer los marcos normativos para prevenir y atender la desaparición de personas, pero advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes si no están acompañadas de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que permitan realizar búsquedas efectivas y garantizar la identificación y restitución digna de las personas fallecidas.

El CICR consideró indispensable que las autoridades activen búsquedas urgentes desde las primeras horas de una desaparición, con personal especializado y bajo un enfoque diferenciado que permita atender las circunstancias particulares de cada caso.

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También demandó garantizar la participación de las familias durante los procesos de búsqueda y establecer presupuestos sostenibles que permitan mantener estas acciones más allá de los cambios de gobierno o de las coyunturas políticas.

El organismo internacional puso especial énfasis en la necesidad de incrementar la capacidad forense de los países de la región, mediante el fortalecimiento de los servicios médico-legales encargados de recuperar, identificar y entregar dignamente los restos de las personas fallecidas.

El CICR destacó los avances legislativos registrados en distintos países de América, entre ellos Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México.

En el caso de Colombia, señaló que durante 2026 se incorporó a su marco legal una Política Integral de Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.

También destacó que Guatemala anunció la creación del Mecanismo Especial de Búsqueda Humanitaria, mientras que en Honduras se discute en el Congreso una Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas.

Sin embargo, advirtió que persisten importantes desafíos para consolidar respuestas integrales y evitar que los esfuerzos y recursos permanezcan fragmentados entre distintas instituciones.

“Contar con una ley es un paso histórico, pero es el punto de partida, no el fin. Sin activación inmediata, presupuesto protegido y capacidad forense, el marco legal corre el riesgo de quedarse en el papel”, afirmó Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR.

El representante del organismo subrayó que el verdadero valor de las políticas públicas debe medirse en la certeza que proporcionan a las familias de las personas desaparecidas, quienes deben ocupar un papel central en los procesos de búsqueda y no ser consideradas únicamente como espectadoras.

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FGR