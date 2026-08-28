Miniserie de Sheinbaum rumbo a Segundo Informe de Gobierno suma 14 spots

Presidenta Claudia Sheinbaum presenta una serie de spots rumbo a su Segundo Informe de Gobierno.

A unos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer una miniserie de tres capítulos y 14 spots que forman parte de la estrategia de comunicación para difundir los resultados y las acciones de su administración.

El Segundo Informe de Gobierno será presentado el próximo 1 de septiembre de 2026, mientras que la producción audiovisual busca mostrar no sólo las acciones realizadas durante los primeros dos años de gobierno, sino también los principios y la forma de gobernar de la actual administración.

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. ı Foto: Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la miniserie fue transmitida por la televisión pública e incluye entrevistas, discursos e imágenes recopiladas durante sus recorridos por distintos puntos del país.

“También está esta miniserie que pasó en la televisión pública, ahí sí hubo entrevistas y también imágenes que se han venido trabajando, recolectando, en los dos años de gobierno”, señaló.

La producción contó con la asesoría del productor y comunicador Epigmenio Ibarra, quien colaboró con el equipo encargado de desarrollar el proyecto audiovisual.

“Epigmenio Ibarra asesoró a los compañeros para poder llevar a cabo esta miniserie que tiene que ver no solo con qué hemos hecho, sino cómo gobernamos, cuáles son nuestros principios, cómo no olvidamos las causas que nos trajeron al gobierno”, afirmó.

Miniserie recopila imágenes y testimonios de los primeros dos años de gobierno

La miniserie está integrada por tres capítulos con títulos como “La patria se defiende” y “Al pueblo se le sirve con amor”, conceptos con los que el gobierno busca vincular las acciones de la actual administración con las causas históricas que, de acuerdo con la Presidenta, dieron origen al movimiento político que hoy encabeza.

La producción combina imágenes de los recorridos de Sheinbaum por diferentes regiones del país, fragmentos de sus discursos, entrevistas y contenidos relacionados con el trabajo de integrantes de su gabinete.

La Presidenta señaló que el material pretende recuperar imágenes y testimonios que se han recopilado durante los dos primeros años de su administración para mostrar la evolución de su gobierno.

La serie forma parte de una estrategia de comunicación previa al Segundo Informe, mediante la cual el gobierno federal busca presentar a la ciudadanía un balance de las acciones emprendidas desde el inicio de la administración.

Además de la miniserie, se producirán y difundirán 14 spots con distintos mensajes relacionados con los programas, acciones y principios de la administración federal.

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