Gobiernos de Claudia y Delfina concluyen rehabilitación de 24 pozos para mejorar abasto de agua en Ecatepec

En Ecatepec, 24 pozos ubicados en zonas con mayor escasez de agua potable ya fueron rehabilitados como parte del Plan Oriente, una estrategia coordinada por los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Los trabajos permiten recuperar puntos de abastecimiento y mejorar la distribución del agua en distintas colonias del municipio.

La rehabilitación de los pozos forma parte de las 96 obras realizadas desde 2025 en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, donde también se han atendido colectores, tanques de almacenamiento y otros sistemas relacionados con el servicio de agua y drenaje.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, estas obras acumulan una inversión de 5 mil 377 millones de pesos. Para 2026, se contempla la conclusión de 106 obras adicionales en la Zona Oriente, definidas en coordinación con los gobiernos municipales.

Entre los proyectos de mayor alcance también se encuentra la segunda etapa del Colector de Chalco, así como obras de prevención de inundaciones en Nezahualcóyotl y La Paz.

El Plan Integral de la Zona Oriente es una estrategia para atender las necesidades de 10 municipios del oriente mexiquense, mediante obras y acciones en agua, drenaje, movilidad, salud, educación, vivienda y servicios públicos.

Te puede interesar:

- Sheinbaum envía iniciativa contra doble nacionalidad en candidatos

- Destaca DEA cercana colaboración con SSPC

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR