Aceleran vivienda en Tamaulipas; proyectan casi 79 mil nuevos hogares

Ciudad Victoria. — La coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya comienza a transformar el mapa habitacional de Tamaulipas, donde el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 78 mil 898 nuevos hogares, una de las acciones de mayor alcance social y económico que actualmente se desarrollan en la entidad.

La estrategia combina dos grandes vertientes: 20 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 58 mil 898 mediante el Infonavit, mientras que el Gobierno de Tamaulipas participa con aportaciones y gestión de suelo, infraestructura para la urbanización y coordinación con la Federación y los municipios.

Al respecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha reivindicado la visión de los gobiernos de la transformación y sostenido que con el trabajo conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipales “podemos lograr lo que nos proponemos”

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Indicó que las familias beneficiadas con el Programa de Vivienda hoy viven en mejores condiciones, con seguridad en su patrimonio, en un sitio de la frontera tamaulipeca que irá progresivamente formando parte de un entorno urbano más ordenado, con todos los servicios básicos y más seguro.

“Gracias a esta iniciativa contenida en el Programa federal de Vivienda para el Bienestar, es sin duda el programa más importante en esta materia en la historia del país, el cual, nos ha dicho la Presidenta, tendrá un alcance de hasta 12 millones de familias, porque sí, se trata de construir nuevas viviendas pero también de entregar escrituras y constancias de finiquito de crédito que antes eran impagables para quien tenía una vivienda”.

Así, el programa refleja también la relación de colaboración que han construido Sheinbaum y Villarreal para llevar a territorio los proyectos prioritarios del Gobierno de México. La vivienda ha formado parte de la agenda presidencial en Tamaulipas y constituye uno de los puntos de convergencia entre las políticas federales de bienestar y la estrategia estatal para ampliar derechos y generar desarrollo.

La dimensión del proyecto va más allá de levantar casas. Su ejecución implica habilitar tierra, extender servicios, construir infraestructura urbana y movilizar inversiones en distintos municipios, con un impacto directo en construcción, materiales, servicios y empleo.

Vivienda comienza a tomar forma

En la vertiente correspondiente a Conavi, 2 mil 994 viviendas ya se encuentran en construcción en nueve municipios: Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, Hidalgo, Victoria, El Mante, González y Altamira.

Para 2027 están programadas otras 7 mil 374 viviendas, mientras que la cobertura prevista del programa deberá alcanzar eventualmente 29 municipios de Tamaulipas.

Uno de los proyectos emblemáticos se encuentra en Matamoros. En el fraccionamiento Las Alamedas se construyen mil 889 viviendas individuales, desarrollo que, de acuerdo con la información del programa, constituye el fraccionamiento más grande del país bajo el esquema de vivienda individual construido por Conavi.

El Gobierno de Américo Villarreal ha aportado 3 mil 645 lotes, equivalentes a aproximadamente 70 hectáreas, además de poner a disposición de desarrolladores de vivienda de Conavi otros 2 mil 411 lotes.

A través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), el estado también participa en la construcción de infraestructura eléctrica para más de 8 mil viviendas, mientras municipios como Abasolo, Casas, Soto la Marina y Ocampo han contribuido con tierra para ampliar el programa.

Esta vertiente representa por sí misma una derrama económica estimada en 12 mil 400 millones de pesos, asociada con construcción, materiales, servicios y urbanización.

Infonavit concentra la mayor expansión

El otro gran componente del programa se desarrolla mediante Infonavit, que tiene una meta de 58 mil 898 viviendas en Tamaulipas y una inversión aproximada de 36 mil 925 millones de pesos.

El avance en la estructuración de los proyectos es significativo: ya existen 34 proyectos aprobados que contemplan 45 mil 630 viviendas, equivalentes al 77.5 por ciento de la meta prevista por el instituto. La mayor concentración se encuentra en las ciudades fronterizas y polos industriales del estado.

Reynosa encabeza la programación con una meta de 18 mil 807 viviendas; le siguen Nuevo Laredo, con 11 mil 533; Altamira, con 10 mil 365; Matamoros, con 8 mil 336; Victoria, con 7 mil 439; Río Bravo, con mil 244, y El Mante, con mil 174.

De esta manera, el desarrollo habitacional acompaña también a las regiones que concentran buena parte de la actividad industrial, logística, comercial y laboral de Tamaulipas.

Una inversión que rebasa los 49 mil millones

Consideradas conjuntamente, las inversiones estimadas correspondientes a las metas de Conavi e Infonavit superan los 49 mil 325 millones de pesos, además de las aportaciones estatales y municipales en suelo e infraestructura. La cifra permite dimensionar el efecto económico de una política concebida primordialmente con un propósito social: ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda adecuada.

La Federación aporta programas, financiamiento y capacidad institucional; el Gobierno de Tamaulipas facilita suelo, infraestructura y gestión territorial; y los municipios participan en la disponibilidad de reservas territoriales y servicios.

Ese engranaje ha convertido a la vivienda en uno de los espacios más visibles de colaboración entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal.

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