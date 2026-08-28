FGE Michoacán pide a Grecia Quiroz los teléfonos celulares de Carlos Manzo

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una foto de octubre de 2025.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que, para continuar con las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, analizará los equipos de telefonía móvil de la víctima, los cuales ya solicitó a su viuda, Grecia Quiroz.

A través de una tarjeta informativa, la FGE destacó que, recientemente, notificó a Quiroz García los avances de las investigaciones por el homicidio de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, la Fiscalía le comunicó que necesita “la aportación del o los equipos de telefonía móvil con los que contaba Carlos Manzo, con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos”.

La FGE destacó que, tanto la comunicación de avances en la investigación como el requerimiento de los dispositivos electrónicos forman parte de las investigaciones que, aseguró, seguirá llevando a cabo hasta que se logre el esclarecimiento de los hechos.

🔎 Continuamos con las investigaciones en el caso Carlos Manzo.

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“La FGE continuará realizando las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos, bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso, e informará sobre sus resultados conforme el desarrollo de la investigación lo permita”, destacó la institución en su tarjeta informativa.

“El que nada debe, nada teme”, dice Grecia

En tanto, a través de sus redes sociales, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha compartido avances de su propio trabajo hablando con las autoridades pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos por el homicidio de su esposo.

A propósito, escribió el mensaje: “El que nada debe, nada teme; la justicia tarde o temprano llegará”.

En este sentido, Quiroz García compartió que sostuvo una reunión con el vicefiscal del estado, Israel Vega. También, con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Trabajar en coordinación con el gobierno Federal siempre será de suma importancia, hay que reconocer cuando hay buenos funcionarios dentro del sistema, hasta hoy día puedo decir que el Secretario se ha portado a la altura”, escribió, a propósito, la presidencia municipal de Uruapan.

Mensajes de texto, clave en caso Carlos Manzo

Los mensajes de texto y el análisis de la mensajería instantánea han sido fundamentales en el avance de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con lo informado en su momento por la SSPC, la célula criminal presuntamente responsable del homicidio de Manzo operaba mediante un grupo de chat de una aplicación de mensajería instantánea.

Carlos Manzo, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

En este grupo estaban coordinados por alias Ramiro “N” y recibían órdenes directas de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado (intermediario de “El R1”, detenido también por su presunta vinculación con el caso).

El análisis de extracción de datos telefónicos no solo sirvió para capturar a la célula operativa en la calle, sino para rastrear quién filtraba la información confidencial.

En los registros de llamadas y chats se identificó la comunicación constante entre la célula criminal y funcionarios locales, como el exdirector de protocolo (Samuel “N”), quienes enviaban itinerarios y agendas privadas que no eran públicas.

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