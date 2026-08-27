La complejidad del caso Manzo

Nos comentan que aun con los avances que ha habido en la investigación del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, incluso con la detención de quienes las autoridades han identificado como autores materiales e intelectuales, el entramado alrededor del crimen se torna todavía más complejo, más ahora que la Fiscalía General del Estado abrió una nueva línea de investigación para revisar la supuesta cercanía entre la actual alcaldesa —y viuda de Manzo—, Grecia Quiroz, y el exdirector de Protocolo del Ayuntamiento, Samuel García Rivero, señalado por presuntamente filtrar información de la agenda privada del edil asesinado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nos explican que las sospechas de la fiscalía local se centran en que García fue contratado en octubre de 2024 para trabajar en el despacho de la Presidencia Municipal, pero no habría llegado precisamente por su currículum, sino por recomendación de Grecia, de acuerdo con una denuncia que presentó el pasado lunes Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo. Ahí el dato.