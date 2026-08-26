Fiscalía de Michoacán investiga supuesta cercanía de Grecia Quiroz con exfuncionario detenido por asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán agotará una nueva línea de investigación en torno a la supuesta relación entre la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, y un exfuncionario del Ayuntamiento detenido por su presunta participación en el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En rueda de prensa, el encargado de despacho de la Fiscalía, Israel Vega Rodríguez, informó que el pasado 24 de agosto recibieron una denuncia para investigar el presunto vínculo entre la alcaldesa y Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, señalado de facilitar información a los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.

Samuel "N" y Josué "N", detenidos por su presunta participación en el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. ı Foto: SSPC

Lo anterior, luego de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera la secretaria particular del edil asesinado —detenida el pasado 8 de enero y posteriormente liberada tras una entrevista—, compareció el 24 de agosto ante la Fiscalía General del Estado para ampliar su declaración, durante la que pidió investigar la supuesta relación.

“La denuncia se recibió apenas el día de antier [24 de agosto], entonces se está haciendo el plan de investigación”, explicó este miércoles Vega Rodríguez. “Tenemos que agotar todas las líneas de investigación”, agregó.

Carlos Manzo, edil de Uruapan, con Yesenia “N“, entonces secretaria particular, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El encargado de despacho informó que, aunque la Fiscalía ya tenía conocimiento de las acusaciones de Yesenia Méndez , esta línea de investigación no tenía “tanta fuerza”; sin embargo, al contar con más datos, las autoridades ministeriales prevén agotar las indagatorias para esclarecer la denuncia.

“Dentro de las que ya se tienen, se tenía esta, no con tanta fuerza, debido a que nunca fue señalada; sin embargo, no se dejaron de realizar los actos de investigación para poder agotarla. Ahora que se tiene más información aportada a través de esta ampliación de denuncia, es que podemos llevar a cabo más actos de investigación”, declaró.

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cehr