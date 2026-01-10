Detienen a secretaria particular de Manzo y Quiroz; la ligan con crimen

Yesenia N, quien fuera secretaria particular del fallecido edil de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenida la noche del jueves, señalada de presuntamente haber filtrado información sobre los movimientos del alcalde independiente a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon su asesinato el 1 de noviembre.

El operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con agentes de la Fiscalía estatal, se desarrolló en la Casa de Cultura de Uruapan, donde se desempeñaba como asistente de la alcaldesa Grecia Quiroz García, viuda del edil asesinado.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmaron que existen evidencias de que la detenida proporcionó información confidencial sobre las actividades y desplazamientos de Manzo Rodríguez a través de la aplicación de mensajería Threema, lo que habría facilitado el atentado ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos.

El Dato: Yesenia ‘N’ fue coordinadora en el área de Consejería del Gobierno municipal en 2022 y 2024. En 2017 y 2022 fue coordinadora de investigación de la Contraloría municipal.

El caso adquiere particular relevancia por el rol que Méndez Rodríguez ocupó tras el crimen, ya que fungió como encargada de despacho del Ayuntamiento durante cinco días, desde el asesinato hasta la designación oficial de la alcaldesa sustituta el 5 de noviembre.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se efectuó en la colonia centro de Uruapan. Junto a Méndez fue arrestado un hombre cuya identidad no ha sido revelada, aunque se presume su participación en el homicidio del edil.

De acuerdo con la ficha de detención, Yesenia ‘N’ fue capturada a las 16:05 horas y fue puesta a disposición de la FGE de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

La Fiscalía michoacana señaló que “la detención se realizó en el marco de una línea de investigación que apunta a una posible infiltración del crimen organizado en el entorno cercano del edil”, lo que habría facilitado el ataque.

Las autoridades informaron que en este expediente han sido asegurados varios presuntos implicados, entre ellos, siete escoltas y una persona identificada como El Licenciado, considerado presunto autor intelectual del crimen.

Horas antes de su captura, Méndez Rodríguez había acompañado a la alcaldesa Quiroz García en una reunión oficial con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, sin que existiera indicio público de su inminente detención.

La Fiscalía estatal subrayó que “todas las personas detenidas se presumen inocentes hasta que un juez determine su responsabilidad”, por lo que la investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre el caso.

El jueves, García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, informó en torno al caso, que el plan original del atentado contra el edil incluía a dos tiradores para cometer el homicidio.

“Víctor Manuel ‘N’, autor material del homicidio quien murió en el lugar del ataque, el día de los hechos llegó acompañado por Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’, el cual, posteriormente, se tuvo conocimiento que era una persona que también iba a agredir al presidente municipal”, informó el funcionario federal.

Ramiro y Fernando ‘N’ fueron los dos sicarios hallados sin vida en una carretera de Michoacán. Además, todos ellos participaban en un grupo de mensajería instantánea a través del cual se organizó el asesinato de Manzo.