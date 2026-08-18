MC abre puerta al Movimiento del Sombrero rumbo a comicios

CIENTOS DE PERSONAS con sombreros salieron a las calles a manifestarse el 15 de noviembre de 2025 en Toluca, Estado de México, para condenar el asesinato de Carlos Manzo, fundador de la iniciativa ciudadana que nació un año antes en Michoacán

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, abrió la puerta a la alcaldesa independiente de Uruapan, Grecia Quiroz, y al Movimiento del Sombrero, de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovará la gubernatura de Michoacán.

Aseguró que su partido defenderá el legado del exalcalde del mismo municipio, Carlos Manzo, así como a su viuda, quien busca ser candidata.

El Dato: EL MOVIMIENTO del Sombrero surgió formalmente en 2024 en Uruapan; fue fundado por el entonces candidato y posterior alcalde independiente Carlos Manzo.

A través de un video colocado en sus redes sociales, el emecista dejó constancia del acercamiento de su partido con el Movimiento del Sombrero que encabeza Grecia Quiroz, al apuntar que la “vieja política” ha intentado acorralar tanto a ella como a dicha organización ciudadana para que no compitan en los próximos comicios, los cuales decidirán al próximo mandatario o mandataria del estado.

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Álvarez Máynez anunció que, en “esta lucha”, la viuda de Carlos Manzo cuenta con el apoyo de MC y dejó entrever una posible alianza electoral con la alcaldesa de Uruapan.

“Michoacán, tú sabes la verdad, sabes que Carlos Manzo alzó la voz contra quienes le robaron la paz a Michoacán y sabes que lo dejaron solo. Desde su cobarde asesinato, la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero. No quieren que compitan en las próximas elecciones, porque les tienen miedo, pero no están solos. Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y al legado de Carlos Manzo”, ofreció el dirigente emecista y excandidato presidencial.

LAS SEÑALES. El acercamiento entre Movimiento Ciudadano y la dirigente del Movimiento del Sombrero ya había tenido un primer gesto el pasado 9 de agosto, cuando el dirigente Álvarez Máynez y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas acudieron al segundo informe de gobierno de la presidenta municipal de Uruapan.

Tras este evento, Álvarez Máynez incluso levantó el puño junto a Quiroz, en una muestra pública de respaldo a la munícipe y al proyecto político que encabezó su esposo, Carlos Manzo, arteramente asesinado en noviembre de 2025.

95 mil votos obtuvo Carlos Manzo en las elecciones de 2024

El líder emecista también compartió fotografías con la presidenta municipal en sus redes sociales y destacó la vigencia del movimiento independiente surgido en Uruapan.

“Fue un honor acompañar a Grecia Quiroz y ser testigo de que el legado de Carlos Manzo vive en Michoacán”, publicó Álvarez Máynez, quien además calificó a Uruapan como un “ejemplo de valentía y dignidad”.

EL LÍDER naranja acompañó a la alcaldesa de Uruapan a su informe, el 9 de agosto. ı Foto: Cuartoscuro y especial

INDEPENDIENTES. En días pasados, ante los cuestionamientos sobre un posible acercamiento con MC, Quiroz García explicó que ha existido respaldo, solidaridad y respeto por parte de distintas fuerzas políticas, pero sostuvo que esto no representa un acuerdo electoral.

“No, hasta este momento, no. Ha habido un respaldo, ha habido una solidaridad, ha habido un respeto, y hasta ahí hemos tenido buena relación”, mencionó.

Sostuvo que la ruta del movimiento se mantiene a partir de sus propias convicciones y que los intereses de los partidos son respetables, pero no determinan el rumbo de esta expresión ciudadana.

“Lo vuelvo a dejar claro: nuestro movimiento es independiente. El Movimiento Independiente del Sombrero sigue siendo el Movimiento Independiente del Sombrero”, puntualizó.

AGRUPACIÓN EMERGENTE ı Foto: Especial

EL FILÓSOFO. La posible alianza entre MC y Grecia Quiroz también propició que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se manifestara al respecto.

“Diría el filósofo de Parácuaro, Juan Gabriel: lo que se ve no se pregunta, y hay una alianza política real entre MC y Grecia Quiroz; es evidente que hay una alianza”, dijo ante medios de comunicación.

El mandatario consideró que el informe de la alcaldesa tuvo también un componente político-electoral, y que su participación en actividades de este tipo muestra que ya estaría encaminada hacia una posible candidatura.

Señaló que Grecia Quiroz está en libertad de buscar la candidatura que considere y dijo respetar sus aspiraciones políticas. Sin embargo, afirmó que el acercamiento con MC es evidente debido a la participación de integrantes de la dirigencia del partido en el informe de la presidenta municipal.

Con el proceso electoral de 2027 cada vez más cerca, el posible futuro político de la alcaldesa se mantiene como uno de los temas que podrían marcar la disputa por la gubernatura de Michoacán.

RONDA EL PAN. A la funcionaria no solamente se le ha relacionado con MC, pues recientemente acudió al informe de actividades del alcalde de Morelia, el panista Alfonso Jesús Martínez Alcázar, y dio a conocer que ha tenido varias conversaciones con él, aunque no precisó si han discutido la posibilidad de construir una alianza entre ambos para ganarle a Morena y sus aliados.

“Con Alfonso hemos tenido algunas conversaciones, en donde hemos coincidido en que a Michoacán le debe de ir muy bien en todos los sentidos; Morelia, todos los municipios son muy importantes”, dijo la edil de Uruapan.