Conmociona ataque de 2 exalumnos en escuela de Coahuila; advierten imitación

FUERZAS de seguridad, de socorro y padres de familia, afuera de la escuela.

Un ataque con artefactos explosivos de fabricación casera y armas blancas dentro de la secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, dejó ayer una persona sin vida, identificada como Edith Nevárez, subdirectora del plantel, y cuatro personas lesionadas, entre ellas dos alumnos.

Los reportes indican que los dos jóvenes encapuchados, identificados como hermanos gemelos de 18 años, conocidos como en la zona como Los Cuates, irrumpieron en el plantel y atacaron a la comunidad académica alrededor de las 8:40 horas de la mañana.

Tras ingresar al plantel a las 8:30 horas, los hermanos lanzaron artefactos tipo bombas molotov y atacaron al director y a la subdirectora, para posteriormente embestir a los alumnos.

El Dato: DURANTE el cambio de horario de materias, después del toque del timbre, una maestra entró a la escuela y detrás de ella ingresaron los dos jóvenes encapuchados.

Medios de comunicación locales reportaron que uno de los estudiantes de 13 años que resultó herido fue amputado de la mano izquierda, tras sufrir una agresión con un machete.

Otra mujer estudiante también resultó herida, así como dos integrantes de la plantilla de autoridades escolares, quienes, tras la agresión, fueron trasladados a un hospital privado para ser atendidos y se encuentran fuera de peligro.

DOS MOMENTOS. Alberto Rodríguez, prefecto de la secundaria, explicó que el ataque se dio en dos momentos: uno ocurrió en el baño de la escuela y posteriormente se registró otro en un salón de clases, donde presuntamente fue agredida la subdirectora del plantel.

El Tip: UN NIÑO de 6 años resultó lesionado con navaja por otro de sexto, en una primaria de San Cristóbal de las Casas.

Testigos señalaron que, tras escuchar las detonaciones, vecinos de la escuela fueron quienes sometieron y detuvieron a los jóvenes agresores y los entregaron a las autoridades municipales, quienes fueron las primeras en llegar.

El hecho provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad locales e incluso federales, así como cuerpos de emergencia en las inmediaciones del plantel, mientras los alumnos permanecieron resguardados en el interior de la escuela y sus familiares acudieron al lugar, ante la incertidumbre por la situación de sus hijos.

Paramédicos de la Cruz Roja participaron en la evacuación del inmueble y atendieron a las personas afectadas. Varios estudiantes también recibieron asistencia luego de presentar cuadros de shock emocional, tras permanecer confinados dentro de los salones.

210 Alumnos estudian en la secundaria 13 de Torreón

“VAMOS POR TODAS”. Un estudiante que presenció el ataque narró que el primer grito que escuchó, en el momento en que presuntamente se dio el estallido de las bombas caseras, fue un “primer aviso de: ‘vamos por todas las mujeres’”.

“Corrimos a encerrarnos en los salones y luego pusimos las sillas en las puertas para que no entraran”, relató el joven.

“Agarraron al profe de Español y lo machetearon todo”, narró el menor.

De manera extraoficial, se mencionó que los agresores tenían poco tiempo de haber salido de un centro de rehabilitación, aunque hasta el cierre de esta edición no estaba claro si estaban bajo los efectos de alguna droga o si padecen de sus facultades mentales, como se comentó.

¿MENORES DE EDAD? El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, señaló que, de acuerdo con los primeros datos, los agresores tienen 18 años y son ex-alumnos del plantel, aunque circularon versiones de que en realidad tienen 17 años y sólo uno de ellos estudió ahí.

El funcionario confirmó la detención de ambos y el fallecimiento de la docente, y dijo que una de las personas heridas estaba en condición de salud grave.

Refirió que hasta ahora, lo que se menciona como móvil del ataque, es un tema de “sentimientos contra el plantel”.

Posteriormente, declaró que presuntamente los agresores querían pertenecer a grupos e idolatraban figuras que cometieron ataques parecidos en otros países.

“Es gente que trae un contexto delicado de desintegración familiar. No es un ataque dirigido a un directivo o personal. Es un tema que traían como referencias a personas de otras latitudes que en otro momento cometieron actos como éstos”, comentó, después de las primeras declaraciones de los agresores.

Refirió que incluso están coordinando, con personal de inteligencia de cuerpos federales de seguridad, líneas de investigación sobre probables indicios de que pudiese haber gente en otros estados que dieran seguimiento o quisieran pertenecer a grupos de esta naturaleza.

Por su parte el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dijo que son situaciones “muy lamentables”, las cuales se han atendido en programas de prevención, pero que demuestran que en Coahuila no están exentos de la violencia.

Agregó que, tras la detención de los responsables, se aplicará todo el peso de ley, acorde a derecho.

Dijo también que todas las instancias desarrollan distintos programas para prevenir este tipo de hechos y “se hace un esfuerzo importante en la prevención de la violencia, pero estos hechos han sucedido de forma esporádica en el estado y el país”.

ASISTENCIA FEDERAL. Además, el Gabinete de Seguridad de México informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela secundaria de Torreón.

Lamentó los hechos y el fallecimiento de una integrante del personal educativo: “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa”, mencionó en redes sociales.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se refirió también a este caso que conmocionó a la opinión pública, al lamentar el ataque y señalar que brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar.

…Y EN QUERÉTARO, ALUMNO ACUCHILLA

Por Alan Gallegos

UN ALUMNO agredió con un arma blanca a trabajadores administrativos y a compañeros suyos en la secundaria Esperanza Cabrera, ubicada en Paseos de San Miguel, en la Ciudad de Querétaro, por motivos que hasta ayer se desconocían.

El ataque ocurrió después del recreo, cuando el menor, de 13 años, permaneció fuera de su salón y caminaba por los pasillos.

Antes de ser detenido, el adolescente alcanzó a herir con un cuchillo a cuatro de sus compañeros, a quienes, se dijo, les provocó lesiones en las extremidades.

Los cuatro fueron trasladados al Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro para recibir atención médica, y más tarde fueron reportados fuera de peligro.

Mientras tanto, el agresor fue entregado a la Policía Municipal, cuyos elementos lo llevaron a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Querétaro, para que se determinaran los pasos de su situación legal.

Las clases en la secundaria fueron suspendidas jueves y viernes, mientras se prepara un plan de atención y acompañamiento para la comunidad escolar.