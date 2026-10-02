Crecen delitos y rezago en fiscalía de Coahuila

Mientras existe una escalada en los delitos registrados en las carpetas de investigación y en los feminicidios, en Coahuila se profundizó, a la vez, el rezago en las carpetas de investigación.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJFE) 2026, divulgado este jueves, en el estado de Coahuila se registró un incremento de 17.3 por ciento en las carpetas de investigación que las autoridades no han podido concluir, toda vez que en 2024 se reportaron 166 mil 973 expedientes pendientes y, al año siguiente, aumentaron a 195 mil 910.

De manera paralela, los delitos registrados en las carpetas de investigación crecieron 12.2 por ciento en el mismo periodo de 2024 a 2025, pues pasaron de 61 mil 636 a 69 mil 140 ilícitos.

El Dato: DURANTE 2025, en el estado ocurrieron 76 homicidios dolosos, 3 de ellos de mujeres, mientras que ese año se registraron 42 feminicidios e intentos de esa misma falta.

El incremento en el rezago de los casos investigados ocurre también a pesar de que la Fiscalía de Coahuila reportó un incremento en el presupuesto ejercido, ya que en 2024 fue de 976.5 millones de pesos y al año siguiente subió a mil 169.6 millones de pesos.

A nivel nacional, durante 2025 se registraron dos millones 102 mil 812 delitos en carpetas de investigación abiertas, de los cuales 84 mil 144 fueron procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) y dos millones 018 mil 668, en las fiscalías generales o procuradurías de los estados. De ese total, dos millones 070 mil 487 conductas delictivas correspondieron al sistema penal para personas adultas y 32 mil 325 al sistema de justicia para personas adolescentes.

Al comparar con 2024, los delitos registrados por la FGR aumentaron 7.0 por ciento, mientras que los registrados por las fiscalías estatales disminuyeron 4.9 por ciento.

70 Mil 787 Delitos registrados en la entidad en 2025

Otro dato que revela el censo es que se reportó un incremento de carpetas de investigación que se abrieron en Coahuila al comparar 2024 y 2025, ya que pasaron de 60 mil 792 a 66 mil 909.

Durante 2025, de las 66 mil 909 carpetas de investigación, 26 mil 484 fueron con la persona imputada y 40 mil 425, sin persona imputada.

El censo también consigna que los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio en Coahuila tuvieron un incremento de 40 por ciento, toda vez que los casos pasaron de 30 a 42 al contrastar 2024 y 2025.

En cuanto a su personal, durante 2025 la fiscalía estatal reportó tener dos mil 450 trabajadores, de los cuales 45.4 por ciento son hombres y 54.6, mujeres.

DELITOS VS. INVESTIGACIONES ı Foto: Especial

Al cierre de 2025, el personal adscrito a la FGR y a las fiscalías de las 32 entidades federativas fue de 117 mil 810 personas servidoras públicas, de las cuales 20 mil 649 estaban en la FGR y 97 mil 161, en las instituciones estatales.

Del total del personal a nivel nacional de la FGR y fiscalías, 54 mil 451 son mujeres y 62 mil 746, hombres, y de 613 casos no se identificó el sexo.