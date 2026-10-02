Investigan suicidio-multihomicidio en NL

VEHÍCULO en el que fueron localizados sin vida los cuerpos de madre e hijo.

LA FISCALÍA de Nuevo León averigua, como principal línea de investigación, un caso de suicidio-homicidio en el hecho en el que cinco integrantes de una familia fueron encontrados sin vida dentro de un domicilio y de un vehículo en el municipio de Montemorelos.

Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, de 33 años, presuntamente habría disparado contra sus tres hijos y su pareja antes de quitarse la vida.

La fiscalía realiza las averiguaciones para confirmar esta hipótesis, o si es que una persona ajena al núcleo familiar tuvo participación en los hechos.

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La mujer fue encontrada sin vida con un disparo en la cabeza dentro de una camioneta Jeep Mojave roja, estacionada en la calle Del Sabino, en el fraccionamiento Los Fresnos. Junto a ella se encontraba su hijo de dos años y ocho meses, quien presentaba una lesión de arma de fuego en el tórax.

Cerca del lugar, en su domicilio, fueron localizados sin vida sus otros dos pequeños hijos y su pareja sentimental.

El fiscal, Javier Flores Saldívar, dijo que se registró una discusión entre la pareja horas antes del multihomicidio.

También indicó que en el auto se localizó una pistola automática calibre .38 y que los peritajes realizados hasta el momento establecieron una coincidencia entre los casquillos encontrados en la escena donde fue localizada la mujer y su hijo, y los indicios balísticos relacionados con las otras víctimas encontradas en la otra escena en el domicilio.