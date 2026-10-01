Otra agresión con arma blanca en una escuela; ahora ocurre en Chiapas

Menor resulta lesionado en incidente dentro de una escuela de Chiapas

Un menor de edad resultó lesionado durante una agresión ocurrida dentro de una escuela en Chiapas, situación que ya es investigada por las autoridades ministeriales luego de que la familia del estudiante presentara una denuncia.

De acuerdo con los reportes disponibles, el hecho ocurrió al interior de un plantel educativo del municipio de San Cristóbal de Las Casas. La familia del menor señaló que habría sido agredido por otros estudiantes y que durante el incidente se utilizó un objeto punzocortante.

Tras la agresión, el menor recibió atención médica, mientras que sus familiares acudieron ante las autoridades para solicitar que se investigaran los hechos y se determinaran las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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Menor resulta lesionado en incidente dentro de una escuela de Chiapas ı Foto: Especial

¿Qué se sabe de la agresión en la escuela?

La información disponible señala que la familia presentó ante las autoridades un señalamiento relacionado con una presunta agresión cometida por otros alumnos. Sin embargo, estos hechos forman parte de una investigación y hasta el momento no existe una determinación oficial que establezca responsabilidades.

Elementos de seguridad acudieron al plantel después de recibir el reporte, mientras que personal de la Fiscalía realizó diligencias como parte de las investigaciones.

Las autoridades deberán recabar testimonios y otros elementos de prueba para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar, conforme a la legislación aplicable a niñas, niños y adolescentes, las acciones que correspondan.

Fiscalía investiga el caso

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, que deberá esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si existen responsabilidades.

Hasta ahora, la investigación continúa abierta y no se ha informado públicamente de una conclusión sobre lo ocurrido. Las autoridades serán las encargadas de determinar las circunstancias de la agresión y las medidas que correspondan.

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MSL