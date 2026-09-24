Reprimen en Chiapas a madres buscadoras

MOMENTO en que las encapsularon; antes, las rociaron con extintores para disuadirlas.

Policías estatales de Chiapas reprimieron una protesta que realizaba la colectiva Madres en Resistencia, quienes se manifestaban en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en Tuxtla Gutiérrez, en contra de la violencia feminicida y por la falta de respuesta para la localización de sus familiares.

En videos que fueron publicados en redes sociales por las madres buscadoras se observa a los oficiales retirar del lugar a las manifestantes, al arrojarles polvo químico de extintores, mientras que otros policías, con escudos antimotines, caminaron intentado replegar a las activistas.

Una de las manifestantes relató que un individuo no identificado intentó sobornarlas para que se retiraran y, ante su negativa, se desató una agresión con polvo de extinguidor en su contra.

TE RECOMENDAMOS: Cinco de célula delictiva La Venada Arrestan a objetivo clave en Michoacán

MOMENTO en que las encapsularon; antes, las rociaron con extintores para disuadirlas. ı Foto: Captura de video

“Tengo compañeras que son discapacitadas, tengo mujeres indígenas aquí y las golpearon. A mí me aventaron el polvo del extinguidor”, denunció una de las integrantes de la colectiva.

Al ver que las integrantes del grupo no se movían, los policías amenazaron con arrestarlas y llegaron a empujarlas e intimidarlas para liberar las inmediaciones de la dependencia.

Madres en Resistencia explicó que el motivo de la protesta fue exigir que el gobierno del morenista Eduardo Ramírez hiciera caso a sus demandas, ante el aumento de feminicidios y hechos de violencia en Chiapas.

En uno de los videos se escucha a una de las manifestantes decir: “Si a mí me pasa algo, hago responsable al señor Óscar Aparicio Bendaño, al fiscal general (Jorge Luis) Llaven Abarca. Así es como trata a las madres y lo peor es que, hace unas horas, él dijo que recibe a las víctimas. ¿Así las recibe? ¿Golpeándolas?”.

El Dato: DE ACUERDO con las manifestantes, la intervención de los elementos de Seguridad ocurrió cuando se encontraban realizando sus reclamos y solicitando ser escuchadas.

Tras hacerse viral la denuncia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que el secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño “acudió personalmente para atenderlas y establecer una mesa de diálogo directa, con el compromiso de escuchar y dar atención a sus demandas, en congruencia con la política humanista de la nueva era, que lidera el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar”.

La dependencia mencionó que “no se realizó ningún desalojo ni se utilizó gas lacrimógeno”, y la intervención de los elementos de seguridad tuvo como único propósito preservar la protección de las propias manifestantes y de las personas presentes, por lo que se utilizaron extintores para apagar el fuego por las llantas incendiadas, evitando así un peligro mayor, debido a que en el lugar había presencia y almacenamiento de turbosina, combustible utilizado para los helicópteros.

3 activistas resultaron con lesiones tras la confrontación

“La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene una actuación basada en el diálogo, la prevención y el respeto, privilegiando siempre la integridad de las personas”, refirió la dependencia.

Ésta no es la primera vez que la agrupación ha acusado al gobierno de Eduardo Ramírez de reprimirlas, ya que en octubre de 2025 la colectiva acusó hostigamiento y agresiones durante el plantón que mantuvieron durante casi un mes frente a la Fiscalía de Chiapas.