Arrestan a objetivo clave en Michoacán

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), detuvo en el municipio de Jacona a cinco presuntos integrantes de la célula delictiva La Venada, vinculada al Cártel de Los Reyes.

En la operación, las fuerzas de seguridad atendieron mandatos judiciales en contra de Luis Armando “N”, La Goma, identificado como objetivo prioritario de la estructura criminal y quien, de acuerdo con los registros de inteligencia, tenía 12 órdenes de aprehensión, 11 de ellas relacionadas con el delito de homicidio calificado y una por secuestro agravado.

De acuerdo con el pliego de investigaciones, el grupo La Venada tiene presencia en la región de Uruapan y también mantiene operaciones delincuenciales en Zamora y Jacona.

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Las pesquisas señalan que esta estructura opera principalmente mediante la extorsión y el cobro de cuotas ilícitas impuestas a productores y empresarios de los sectores agrícolas aguacatero, de berries, y del ganadero.

La Secretaría de Seguridad subrayó que el detenido intentó desarmar a uno de los policías, y tras un forcejeo, resultó con una lesión de arma de fuego en el tobillo, por lo cual recibió atención médica y fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo custodia y se reporta estable.

Los otros cuatro detenidos cuentan con antecedentes por homicidio calificado y narcomenudeo, y están relacionados con la venta y distribución de narcóticos en Zamora.