Pavimentación masiva avanza en Ecatepec

ASPECTO de una de las calles intervenidas en la localidad.

LA PRESIDENTA municipal de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, inauguró la pavimentación de calles en la colonia San Francisco de Asís y Jardines de Casanueva, en beneficio de más de 13 mil habitantes.

Luego de que durante 30 años fueran tierra, las calles de la colonia San Francisco de Asís, ubicada en la zona norte de Ecatepec, están a punto de ser totalmente pavimentadas, pues hasta el momento autoridades municipales y colonos ya asfaltaron 42 calles.

La alcaldesa inauguró las calles Mirlo, Agustín Melgar, Faisán, Ave Fénix y Cerrada de Gaviotas, construidas con concreto hidráulico a través del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, mediante el cual las autoridades municipales aportan los materiales y los colonos, la mano de obra.

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El Tip: LA COLONIA San Francisco de Asís, de Ecatepec de Morelos, tiene una población total aproximada de 5 mil 170 habitantes y una superficie de 52.29 hectáreas.

La presidenta municipal también inauguró avenida Guaymas y calle Topolobampo, pertenecientes al fraccionamiento Jardines de Casanueva.

En San Francisco de Asís, Cisneros Coss aseguró que “esta gran cantidad de obras que se han hecho en las comunidades es histórica, es única y ha sido posible con los vecinos que le han entrado con todo. Gracias vecinos, porque este esfuerzo ha sido conjunto, no ha sido del gobierno, ha sido en conjunto”.

Agregó que un requisito para repavimentar calles es que tengan espacios para árboles y plantas, por lo que “colonias que por años fueron grises, hoy las estamos convirtiendo también en zonas verdes, en corresponsabilidad de todos los vecinos”.

1,298 viviendas registradas en la colonia referida

Reiteró: “Sólo aquí, en San Francisco de Asís, estamos viviendo y haciendo historia, porque no solamente estamos pavimentando con el pueblo, sino también estamos arbolando y estamos convirtiéndolo en cosas completamente distintas y totalmente sustentables”.

Germán Vélez, encargado del programa Cimientos de Esperanza, detalló que, al inicio de la administración, la colonia tenía sólo 12 calles pavimentadas, de un total de 60, y hoy faltan seis por arreglar.