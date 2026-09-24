Detienen a alcalde de Juchitán por cobro de piso, narco, homicidio...

CAPTURA, ayer, del edil juchiteco (segundo) y de La Parca, en Ixtepec

Por su presunta relación con una estructura criminal dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, al narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región, fue detenido ayer Miguel “N”, alcalde de Juchitán, Oaxaca.

Junto al presidente municipal morenista, fue también capturado, por fuerzas federales y estatales, Carlos Alberto “N”, alias La Parca, quien también cuenta con órdenes de aprehensión.

El arresto del munícipe se dio como parte del Operativo Enjambre y fue resultado de una orden de captura por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

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El Dato: MIGUEL “N” es un abogado egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que construyó su carrera política desde el barrio popular de la Séptima Sección.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, subrayó que, para afectar también la capacidad financiera de los detenidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación, incluido el presidente municipal.

EL FUNCIONARIO municipal fue arrestado en Ixtepec, municipio situado a unos 20 kilómetros de Juchitán. ı Foto: Especial

BLOQUEOS. Aunque García Harfuch no lo confirmó, policías municipales de Juchitán y habitantes realizaron bloqueos en diversos puntos del municipio, con el fin de evitar la detención del edil.

Una de las acciones se reportó en el crucero 33, donde habitantes quemaron llantas sobre la carretera, en acciones que alcanzaron las principales entradas y salidas de Juchitán, lo cual provocó afectaciones a la circulación y generó tensión entre los ciudadanos. Las protestas se mantuvieron después de la captura, para exigir la liberación del alcalde.

El secretario adelantó que la investigación y acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y detener a los involucrados.

El Tip: EN ABRIL pasado, Juchitán fue colocado por la Fiscalía de Oaxaca en primer lugar estatal por homicidio doloso y extorsión, y segundo en el delito de narcomenudeo.

Según información no oficial, hay otros 10 objetivos prioritarios en la región del Istmo de Tehuantepec, entre los que estarían involucrados funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Al referirse al caso, el gobernador Salomón Jara advirtió que “en Oaxaca nadie estará por encima de la ley”, y agregó que “Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad”.

“Seguiremos trabajando en plena coordinación con el GobiernoMX. Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés. No habrá impunidad ni excepciones. Quien se aparte del Estado de derecho tendrá que enfrentar las consecuencias. Aquí predicaremos con el ejemplo”, dijo el mandatario.

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RED DE PROTECCIÓN. De igual manera se expresó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, quien dijo que el alcalde fue trasladado a un centro penitenciario federal y detalló que el alcalde estaría relacionado con la célula delictiva Los Cromos, identificada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

Medios locales, mencionan que Miguel “N”, conocido como Quetu, participaba, fomentaba y encubría las actividades delictivas de la célula en el Istmo de Tehuantepec, debido a la estrecha relación y nexos que mantenían.

Dentro de la infraestructura del municipio, el alcalde brindaba cobertura política y económica al grupo de Los Cromos, al facilitar su acceso a las cámaras del C2, y alertaba de la presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales.

Sus actividades delictivas también incluían la compra de armas para el grupo criminal, así como el control de casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

Miguel “N” gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Luego buscó la reelección con respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México, con quienes logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

OTROS CASOS. El funcionario municipal había participado recientemente en la tercera etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, una iniciativa estatal que busca devolver la tranquilidad a la comunidad.

En aquella ocasión, el titular del Poder Ejecutivo estatal, Salomón Jara, informó desde Juchitán que esta estrategia se desarrollaría mediante un trabajo interinstitucional, en coordinación con fuerzas estatales y federales, con acciones firmes para garantizar la seguridad en la región.

“Se actuará con determinación y sin titubeos contra quienes infrinjan la ley; la lucha contra la delincuencia será frontal, no habrá ni tolerancia ni impunidad; nuestro gobierno no será ni omiso ni complaciente”, dijo el gobernador.

Con esta nueva detención, suman cuatro presidentes municipales en funciones en Oaxaca que son detenidos en lo que va de 2026. Anteriormente se detuvo a Ignacio “N”, alcalde de Constancia del Rosario, por el delito de homicidio.

De igual forma, fue detenido el edil de Santa María Ipalapa, Emanuel “N”, por el delito de homicidio ocurrido en la región de la sierra, en el sur del estado, y el presidente de Santa María Chilchotla, Regino “N”, por el delito de homicidio en grado de tentativa y extorsión agravada.

MUNICIPIO CLAVE

La localidad es de alta relevancia cultural y punto clave para la economía del Istmo de Tehuantepec.

Es mundialmente reconocido por su aceptación y visibilización de los muxes, personas asignadas como hombres al nacer que adoptan roles de género femenino dentro de la cultura zapoteca.

Destacan sus famosas “velas”, fiestas tradicionales comunitarias, y su aporte a la literatura y música istmeña.

El 5 de septiembre de 1866, el pueblo juchiteco derrotó al ejército francés, en una hazaña histórica muy recordada en la región.

Cuenta con más de 113 mil habitantes, lo que lo convierte en uno de los municipios más poblados y de mayor peso político e institucional de Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec.

Su ubicación estratégica en el Istmo lo posiciona como un eje neurálgico para los proyectos de conectividad y desarrollo regional del sureste de México.