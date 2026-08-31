Falla en líneas de transmisión deja sin electricidad a Chiapas, Quintana Roo y Yucatán

Interrupción del servicio eléctrico en Quintana Roo, el 31 de agosto de 2026.

Debido a la desconexión de dos líneas de alta tensión registrada este lunes al sureste de la República, habitantes de algunas regiones en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán se encuentran sin servicio de energía eléctrica, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras tanto, personal de la CFE trabaja en en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para identificar la causa del incidente y restablecer el suministro “a la brevedad posible”.

“Agradecemos su comprensión y se informará de los avances por los canales institucionales”, agregó la empresa en la red social X, ante reportes de afectaciones desde alrededor de las 20:00 horas.

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Derivado de la desconexión de dos lineas de transmision se afectó parcialmente el suministro de energía eléctrica a usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, personal de CFE se encuentra en maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro a la brevedad… — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

Durante una transmisión en vivo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio cuenta de las afectaciones en distintos municipios entidad, incluida Mérida. “Ya nos pusimos en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para conocer la situación”, afirmó.

En Quintana Roo, la falla dejó a obscuras distintos puntos de Cancún y Chetumal. La gobernadora, Mara Lezama Espinosa, pidió a la población tomar precaución y advirtió que la CFE no ha ofrecido un tiempo estimado para restablecer el abasto eléctrico.

“Sus equipos continúan trabajando para recuperar el suministro y estaremos pendientes de los avances que se informen por los canales institucionales”, agregó en Facebook.

El pasado 3 de junio se registró otra interrupción masiva del suministro eléctrico que afectó a diversos municipios de Yucatán y Quintana Roo, que también estuvo relacionado con “la salida de operación” de dos líneas de alta tensión que van desde Escárcega hasta Ticul.

De acuerdo con la CFE, el evento se extendió por espacio de 19 minutos e incluso interrumpió la exportación de electricidad a Belice.

Finalmente, tras la intervención de 42 trabajadores electricistas fue posible restablecer el servicio, una vez que una de las líneas volvió a entrar en operación.

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cehr