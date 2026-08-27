CFE traza hoja de ruta para el sexenio

La empresa pública informó que entre enero y julio hubo 273 mil 452 interrupciones en la energía; en comparación anual la caída fue de 10 por ciento.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó su programa de desarrollo para el periodo 2026-2030. En el plan prevén la ampliación en la capacidad de generación durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el documento, en generación se contemplan 52 proyectos para incorporar 18 mil 597 megawatts (MW) con una inversión estimada de 467.3 mil millones de pesos. De esa capacidad, 15 mil 203 MW corresponden a tecnologías renovables y consideradas libres de emisiones contaminantes.

La empresa pública del Estado también informó que en transmisión de electricidad se proyecta una inversión cercana a los 132 mil millones de pesos, con proyectos que permitirán adicionar 7 mil 545 kilómetros de líneas hasta el 2030.

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Mientras que en distribución, la etapa posterior a la transmisión, se prevén alrededor de 52 mil millones de pesos, que incluyen 97 nuevas subestaciones, así como la ampliación de 95 de estas unidades de CFE, modernización de redes y proyectos de justicia energética.

Para llegar a las metas planteadas, CFE explica que la estrategia de financiamiento combina recursos propios, instrumentos de mercado y participación privada.

A detalle se observa que para proyectos de generación —mediante inversiones mixtas— CFE deberá mantener una participación de al menos 54 por ciento, mientras que para transmisión se prevé continuar utilizando mecanismos como Fibra E, con el objetivo de ampliar infraestructura sin comprometer la solidez financiera de la empresa.

“Hacia 2030, CFE prevé incrementar su participación en la generación del SEN de 43 a 53 por ciento y, considerando las centrales de Fonadin, la participación del Estado alcanzaría 62 por ciento. Las renovables pasarían de representar 21 a 34 por ciento.