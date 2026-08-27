“Buena noticia” crecimiento económico de México: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que son buenas noticias el máximo histórico en Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre del año, así como el crecimiento económico y la población ocupada.

“Ésta es una muy buena noticia, creció la Inversión Extranjera Directa en el primer semestre, por primera vez en la historia llegamos a 60 millones de mexicanos y mexicanas con empleo, un incremento importante”, dijo desde Palacio Nacional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE) se captaron 34 mil 968 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento de 2.1 por ciento respecto al mismo periodo del 2025.

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Los datos de la SE arrojan que el crecimiento de la IED provino de las reinversiones, las cuales ascendieron a 30 mil 957 millones de dólares en el primer semestre, un crecimiento anual de 7.1 por ciento.

Agregó en un análisis que en los últimos cinco años, la IED casi se duplicó. La información oficial arroja un avance de 88 por ciento entre el primer semestre del 2021 y el mismo periodo del 2026.

En materia económica, la Presidenta recordó que algunos analistas y expertos aseguraron que el Producto Interno Bruto (PIB) no iba a crecer en 2026.

“¿Se acuerdan que decían que no iba a crecer el PIB?, y yo les dije, en el segundo trimestre nos va a ir mejor, bueno hay crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2026”, puntualizó en “La mañanera del pueblo”.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da muestra que el PIB se expandió 1.9 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con abril y junio del 2025.

En comparación con el trimestre previo, el aumento fue de 1.4 por ciento, lo que arrojó el mayor avance desde los tres primeros meses del 2022.

Además, la mandataria resaltó que la población ocupada alcanzó un máximo histórico de 60 millones de personas, un aumento trimestral de 487 mil personas, con base en el Inegi.

Desde Palacio Nacional también se informó que el promedio de consumo en los hogares se incrementó en los últimos 12 meses en 2.3 por ciento y sostiene una tendencia al alza; también de enero a julio del 2026 se comercializaron 885 mil 353 unidades de vehículos ligeros, un aumento de 5 por ciento, un máximo histórico.