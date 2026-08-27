Banxico descarta que se pierda grado de inversión

Pese a que algunas agencias calificadoras han señalado riesgos para la nota soberana del país, el Banco de México (Banxico) aseguró que se mantiene el grado de inversión y hacia adelante esa condición persistirá debido a que se cuenta con fortalezas como una posición externa sólida, políticas macroeconómicas con capacidad de respuesta ante choques volátiles y estabilidad financiera.

“México mantiene el grado de inversión en todas las agencias calificadoras y prevemos, sin duda, que esta condición se mantenga hacia adelante. Si bien algunas han señalado algunos riesgos, también han reconocido las fortalezas importantes que hay en nuestro país”, indicó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico, durante la presentación del informe trimestral de abril-junio.

Añadió que, el sistema financiero del país se mantiene con niveles de capitalización óptimos y es resiliente, opera por arriba de los mínimos regulatorios e incluso las calificadoras sostienen que el país no presenta “desequilibrios macroeconómicos” que pueden alterar la estabilidad.

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El Dato: VALMEX ASEGURA que los bonos de la deuda de México no son considerados como basura, aunque confirmó que en el mercado ya cotizan en niveles de grado especulativo.

Por su parte, el área de Análisis Económico de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex), sostuvo que, el país no se encuentra en un “escenario de pérdida del grado de inversión”.

Pero el bajo crecimiento económico, la presión fiscal, los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) son riesgos para que ello suceda.

“No estamos ante un escenario de pérdida de grado de inversión. Definitivamente, no creemos que se vaya a dar este año, pero sí vemos un entorno en que la disciplina fiscal va a ser básica para conservar la calificación”, dijo Gerónimo Ugarte, economista jefe de Valmex.

1.5 por ciento es la proyección del PIB de Banxico para 2026

El especialista agregó que el paquete económico para el ejercicio 2027, que presentará en septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe contener un mensaje de certidumbre fiscal y de apoyo a la inversión privada.

Sobre la “certidumbre” dijo que la SHCP debe presentar una trayectoria creíble de consolidación fiscal y que no es necesario un “ajuste abrupto”. Sólo que se demuestre que la deuda y el déficit se estabilizan, agregó.

El especialista también consideró que el paquete económico debe proteger la inversión productiva dado que en años recientes ya se hizo un ajuste en la inversión pública por lo tanto es “importante generar complementariedades en la inversión privada”.

CALIFICACIONES ı Foto: Especial

Además, el economista en jefe de Valmex aseguró que el Gobierno federal debe “generar un entorno claro sobre la tributación” y así tener un paquete económico “que detone cierto impulso”.

Asimismo, añadió que debe haber un mensaje para inversionistas y calificadores de cuál será el apoyo para Pemex, en especial, con los pasivos contingentes de la petrolera, es decir, la deuda, y de esa forma, enviar una señal de que no será una “fuente creciente de presión” en las finanzas públicas.

Ugarte Bedwell prevé que en el nuevo paquete económico no incluirá una reforma fiscal ni un aumento de impuestos, pero sí presentará una mayor recaudación tributaria a través de una eficiencia administrativa y una mayor fiscalización con el uso de tecnologías, incluida, la Inteligencia Artificial (IA) reorientada a actividades de riesgo como “factureras y nomineras”.