México se rezaga en pagos digitales

Aun cuando de 2017 a 2024 México registró un avance en la adopción de pagos digitales en adultos, todavía se queda rezagado respecto a países como Brasil o Argentina, naciones comparables que observaron una consolidación en la materia y, por ende, un crecimiento acelerado por las billeteras digitales.

De acuerdo con el estudio “Digitalizar para crecer. El reto de transformar los pagos en México”, elaborado por México Evalúa, el efectivo continúa dominando las transacciones cotidianas: 80 por ciento de los negocios lo recibe de sus clientes, 85 por ciento paga de esa manera sus compras menores a 500 pesos y 74 por ciento lo utiliza para compras mayores.

Ante ello, el análisis refirió que se observa una paradoja, ya que 86 por ciento de la población usa Internet; 97 por ciento de quienes se conectan lo hace desde un celular y 77 por ciento tiene algún tipo de producto financiero formal.

El Tip: EL ESTUDIO arroja que tres de 21 fiscalías consultadas cuentan con aparatos para rastrear fraudes online.

No obstante, sólo cuatro de cada 10 adultos en México usa pagos de forma digital, frente a seis de cada 10 de la región de América Latina y el Caribe.

“La adopción no ocurrirá únicamente mediante exhortaciones, campañas de educación financiera o nuevas aplicaciones. Hay que cambiar la ecuación de conveniencia. Si pagar digitalmente cuesta menos, ahorra tiempo, evita filas, reduce riesgos y abre acceso a otros beneficios, las personas tendrán una razón concreta para preferirlo”, señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa, a la prensa.

Detalló que el rezago no se explica únicamente por el nivel de desarrollo, ya que países como Kenia, el cual tiene un nivel de desarrollo menor, ya supera a México en adopción, apoyada en soluciones como M-Pesa, que extendieron los pagos digitales en zonas con poca bancarización.

El estudio además explicó que una mayor digitalización de pagos puede contribuir a mejorar el acceso al financiamiento, ampliar mercados, reducir la informalidad, fortalecer la recaudación, así como generar mejores condiciones para el crecimiento.

El potencial es especialmente amplio. De acuerdo con México Evalúa, 63 por ciento de los adultos no tiene crédito formal, por lo que el historial generado por transacciones digitales puede convertirse en una puerta de entrada a servicios financieros para millones de personas y sobre todo pequeños negocios.