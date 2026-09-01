Ataque con explosivos a policías de Zacatecas, el 4.°; ven fin de pax narca

El cuarto ataque con cargas explosivas en el año contra corporaciones de seguridad de Zacatecas, ocurrido la noche del domingo en el municipio de Ojocaliente al estallar un coche-bomba, que dejó 11 heridos y 38 inmuebles y 13 vehículos dañados, pudo ser represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, planteó que el atentado contra la comandancia de la Policía Municipal, localizada en el centro de la localidad, podría ser obra del citado grupo delictivo, como respuesta a la detención de uno de sus integrantes.

En entrevista con Radio Fórmula, el fiscal recordó que el sábado pasado se registró otra agresión con explosivos contra policías estatales de Zacatecas en la zona de Villa García.

El Dato: LAS AGRESIONES se han realizado con explosivos tipo niple, tubo metálico relleno de pólvora comprimida, señaló el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho.

INDICIOS. Agregó que, por estos hechos, se detuvo a un joven de 18 años, originario de Aguascalientes, que dijo ser “sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación”, por lo cual “no se descarta que la agresión de la noche del domingo sea una represalia”.

También señaló que las investigaciones han confirmado que el vehículo que contenía las cargas explosivas en su interior tiene reporte de robo en el estado de Jalisco, lo que da indicios sobre el grupo delictivo que perpetró la agresión.

El funcionario detalló que, por este hecho, resultaron heridas 10 personas, de las cuales ocho son civiles y dos policías municipales, y agregó que estos últimos se encuentran graves. Más tarde, el gobierno estatal mencionó 11 personas heridas, una de ellas de gravedad.

5 calles a la redonda afectadas con la onda expansiva

SUSPENDEN CLASES. En videos que circulan en redes sociales se observa que, tras el estallido, las casas cercanas a la comandancia, ubicada en la colonia Centro, quedaron entre escombros y fuego.

El episodio violento fue el tercer ataque con artefactos explosivos ocurrido en menos de una semana en la entidad gobernada por David Monreal, donde se ha recrudecido la violencia en la que domina la disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, el gobernador Monreal Ávila aseguró que no se dejará intimidar por el crimen organizado y continuará con su estrategia de pacificación en el estado.

Como consecuencia del evento, los estudiantes de Ojocaliente no regresaron ayer a clases, luego de que el presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, determinó suspender las actividades escolares en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y en todos los niveles, medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

El Tip: EL AÑO pasado, el Cártel Jalisco difundió un video para amagar a agentes de municipios zacatecanos (el de Ojocaliente incluido) por brindar apoyo al grupo de El Mayo Zambada.

DESTRUCCIÓN. En entrevista, una persona afectada dijo que una barda de su casa se deslizó y el techo quedó cuarteado, mientras que los vidrios terminaron rotos y el inmueble quedó sin puerta.

Otros vecinos señalaron que la magnitud del estallido fue comparable con un terremoto y mostraron su preocupación sobre si es seguro permanecer en las casas, debido a los daños estructurales.

También denunciaron que, hasta la mañana del lunes, ninguna autoridad, federal o estatal, se hiciera presente en la zona cero para brindarles apoyo, después de que algunos perdieran por completo su patrimonio.

Finalmente, mencionaron no sentirse seguros y pidieron a las autoridades que la comandancia cambie de lugar, porque “significa un riesgo para todos”.

EL ESTRUENDO y posterior incendio tuvieron lugar el domingo, alrededor de las 8 de la noche, frente a la sede de la Policía Municipal de Ojocaliente. ı Foto: Cuartosuro

Al respecto, el presidente municipal declaró que, desde que llegó al puesto, ha realizado gestiones para colocar la comandancia fuera del centro de la cabecera municipal.

Por ello, pidió al gobierno estatal que aporte la mitad de los recursos económicos que hacen falta para retirarla, puesto que el ayuntamiento ya colaboró con la mitad de la cifra necesaria, que es de ocho millones de pesos.

Mientras hacía sus declaraciones, el presidente municipal fue increpado por los vecinos afectados, quienes refirieron que ni siquiera les es posible salir a trabajar, ya que no pueden abandonar sus viviendas debido a que sus accesos fueron dañados, lo que las deja vulnerables y de fácil acceso.

Para enfrentar la crisis, el Gobierno federal informó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones que buscan esclarecer los hechos e identificar y detener a los responsables, y las autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población.

RECURRENCIA. Con este nuevo hecho delictivo suman cuatro ataques con explosivos contra policías de Zacatecas en 2026, los cuales han ocurrido en los municipios de Villa García, Tabasco, Luis Moya y Ojocaliente.

El primero ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando un policía local murió y otros dos resultaron heridos tras un ataque con un artefacto explosivo en el municipio de Luis Moya.

Sólo 26 días después, dos policías estatales de Zacatecas resultaron heridos, luego de que fueron agredidos con explosivos en la Carretera Federal 54, a la altura de la comunidad San Luis Cusquite, en el municipio de Tabasco.

Finalmente, el sábado pasado se reportó otro ataque con explosivos contra agentes policiales, ocurrido en la carretera de Villa García, Zacatecas, donde un agente y una mujer fueron lesionados.

BAJAS EN CUERPOS DEL ORDEN ı Foto: Especial

Los atentados marcan el fin de la “pax narca”, advierte especialista

Por Alan Gallegos

Las recientes agresiones explosivas contra policías en Zacatecas representan el fin de un periodo de aparente calma entre grupos del crimen organizado y el inicio de una nueva disputa por el control territorial, planteó el especialista en seguridad Alberto Guerrero Baena.

“Yo considero que, de entrada, se terminó la pax narca que de alguna manera hizo que los diferentes números en cuanto a la incidencia delictiva de homicidios se fueran para abajo en Zacatecas”, dijo.

En entrevista con La Razón, el especialista estableció, como una de las principales hipótesis, que los ataques contra policías estén relacionados con una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción vinculada con La Mayiza, luego de la fragmentación del Cártel de Sinaloa.

El Dato: LA “PAX NARCA” supone calma en zonas donde un cártel domina y reduce la violencia. Ciudadanos Observando la liga a tolerancia oficial al narco a cambio de no agresión.

De acuerdo con su análisis, el CJNG sería hoy el grupo criminal con mayor capacidad y presencia en la entidad, mientras que la facción de La Mayiza habría perdido terreno en determinadas zonas.

En ese sentido, el experto mencionó que la reducción de los homicidios y otros delitos, reportada durante los últimos meses en Zacatecas, no necesariamente obedece a una disminución real de la actividad criminal, sino a un posible acuerdo entre autoridades y grupos delictivos.

“Aquí lo más relevante es tratar de analizar que, dentro de toda esta numeralia que nos dieron hasta hace unos meses, derivado de esta disminución, vamos a decirlo, milagrosa, que hubo en Zacatecas, ahora con la elección previa, sobre todo, estamos viendo, número uno, que a lo mejor el gobernador David Monreal pactó una pax narca”, declaró.

Guerrero Baena también expuso que, “ante la posibilidad del gobernador de imponer un sucesor, en Zacatecas se está alborotando el avispero.

“Porque, de entrada, ya no van a poder poner más perfiles afines a esta dinastía (Monreal). Por otro lado, nos confirma claramente que, sin duda, estamos hablando ya de temas totalmente terroristas, que no necesariamente tenemos que decir que es un hecho aislado, porque ya había varios que suceden en este país y que sin duda Zacatecas, que había sido un polo —entre comillas— de paz y que incluso el Gobierno federal lo había presumido, ahora estamos viendo que, probablemente, hayan sido números disminuidos de manera artificial”, asentó.

Explicó que el ataque con explosivos contra policías tiene varios objetivos: afectar directamente a las fuerzas de seguridad, demostrar capacidad de fuego de los grupos criminales, provocar daños a inmuebles cercanos y generar temor entre la población.

“Habrá que esperar el peritaje para saber exactamente qué tipo de artefacto explosivo fue, pero sin duda te muestra que este modus operandi de alguna manera tiene, por un lado, un impacto muy importante, que es tratar de minar la autoridad de la seguridad pública local; por el otro, al final ocasiona daños bastante severos a diferentes propiedades aledañas y, por otro lado, la parte del saldo de personas lesionadas te proporciona también una situación de inestabilidad en un municipio”, refirió.

Finalmente, el especialista consideró necesario determinar cómo las organizaciones criminales están consiguiendo o fabricando este tipo de artefactos, al señalar que su utilización representa una evolución en las capacidades empleadas durante los enfrentamientos.



