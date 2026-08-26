¿Quiénes integran ‘Los Rusos’, grupo delictivo por el que EU emitió alerta en Mexicali?

El martes 25 de agosto el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta por actividades relacionadas con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, en Mexicali.

De acuerdo con la alerta del Consulado estadounidense, “las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes a esta ciudad se suspendieron el 25 de agosto”, por lo que sugirieron a los ciudadanos de dicho país tomar medidas de seguridad.

Entre las medidas recomendadas se encontraban avisar a familiares y amigos sobre su seguridad en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades, mantenerse informado, y prestar atención al entorno.

TE RECOMENDAMOS: Solo pasaron 3 días Roban 35 vacas en Veracruz y aparecen en el Edomex

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

¿Quiénes son los integrantes de ‘Los Rusos’?

El pasado 20 de agosto el secretario de Seguridad y Protección, Omar García Harfuch informó que se realizó un operativo gracias al trabajo de investigación de autoridades mexicanas, en el que se aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, armas de fuego y vehículos.

Luego de que se intercambiara información con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), lograron realizar un operativo en “un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un… pic.twitter.com/57EhM7qNw8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 20, 2026

El secretario de seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, informó que se recibió una amenaza sobre la activación de explosivos en edificios de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR).

Pese a que Laureano Carrillo aseveró que la información sobre los posibles responsables de la amenaza se mantendrían confidencial porque la investigación continúa en curso, se presume que podría tratarse del grupo delictivo “Los Rusos”, por la reciente incautación.

“Tenemos información que ya estamos revisando con las áreas de inteligencia. Tenemos información de algunos vehículos, personas, y de la organización delictiva a quien se le está atribuyendo generar esta amenaza” compartió Carrillo.

Se tardó casi 48 horas, pero finalmente el secretario de seguridad ciudadana en #BajaCalifornia, Laureano Carrillo confirmó que la alerta emitida por el Consulado de Estados Unidos se debió a una amenaza de activar explosivos en las instalaciones de la policía municipal y la… pic.twitter.com/pxrzHpBmF8 — 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐍𝐢𝐞𝐛𝐥𝐚𝐬 (@ArmandoNieblas) August 26, 2026

El grupo delictivo conocido como “Los Rusos” es un brazo armado de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, y este fue fundado por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, de acuerdo con la información que se conoce.

“El Ruso” aparece en la lista de los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), e incluso ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

“Juan José Ponce Félix es buscado por su presunta participación en el tráfico de narcóticos, la toma de rehenes y el lavado de dinero como parte de la Organización de Narcotráfico de Sinaloa” apunta el FBI.

Ficha de búsqueda de "El Ruso" ı Foto: FBI

Además de el fundador de este grupo delictivo, también se ha identificado a Édgar Hurtado Navarro alias “El Sargento Phoenix”, Emmanuel Serrano Salazar y Eddy José “N” como operadores y miembros de “Los Rusos”.

Rancho llamado 'Bingo 777' perteneciente a Juan José Ponce Félix alias "El Ruso", líder de Los Rusos y lugarteniente de alto rango de CDS (MZ). Abajo hay un video de El Ruso probando un lanzagranadas en el mismo rancho ubicado cerca de El Tepuche, Sinaloa

(24°56'56"N,107°24'01"W) pic.twitter.com/mqvgwKqZRJ — crux1469 (@crux1469) July 5, 2024

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.