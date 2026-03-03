Ataque con drones provoca incendio cerca de consulado de Estados Unidos en Dubái

En el cuarto día del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, un ataque relacionado con un dron provocó un incendio en las inmediaciones del consulado estadounidense en Dubái, en la costa noreste de los Emiratos Árabes Unidos.

No se reportaron heridos por el incidente, de acuerdo con la oficina de comunicaciones del gobierno, que alrededor de 45 minutos después informó que equipos de emergencia lograron sofocar el fuego en su totalidad.

Photos: The fire near the US Consulate in Dubai has been fully extinguished, with no injuries reported. Dubai authorities reaffirm their commitment to ensuring everyone's safety and security. pic.twitter.com/OPAOQRHEIG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026

Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó que un presunto dron iraní se estrelló en el estacionamiento cercano al edificio de la cancillería y que todo el personal había sido localizado .

“Hemos tenido mucha suerte, pero nuestras embajadas e instalaciones diplomáticas están bajo ataque directo del régimen terrorista”, declaró durante una rueda de prensa desde el Capitolio.

Videos difundidos en redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose cerca del consulado, ante la mirada de testigos que documentaban el incidente con sus teléfonos celulares.

Secretary of State Marco Rubio said all personnel were accounted for after a drone struck a parking lot adjacent to the US consulate in Dubai https://t.co/Evqc7cR90H pic.twitter.com/iXSnrORtWy — Reuters (@Reuters) March 4, 2026

En tanto, el Departamento de Estado ha apremiado a ciudadanos estadounidenses a abandonar “de inmediato” 14 países de Medio Oriente al advertir “graves riesgos de seguridad”:

Bahréin

Egipto

Irán

Irak

Israel

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Catar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

