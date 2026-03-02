Sin reporte de heridos

Se registra ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita

Ataque ocurre en medio de la ofensiva de Irán con misiles y drones, en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel

La fotografía ilustrativa de un ataque en Medio Oriente. Foto: Reuters
César Huerta

La embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita, reportó un ataque a sus instalaciones, en medio de la ofensiva de Irán con misiles y drones contra países en Medio Oriente, así como ubicaciones estadounidenses en la región.

A través de la red social X, la representación diplomática reconoció el ataque e instó a ciudadanos estadounidenses a evitar la embajada “hasta nuevo aviso”. Asimismo, emitió una alerta de seguridad y exhortó a sus connacionales a resguardarse “inmediatamente”.

“La misión de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una notificación de refugio en el lugar para Jeddah, Riad y Dhahran y está limitando los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región”, añadió, en medio de la respuesta iraní a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que iniciaron el 28 de febrero.

Advierte “graves riesgos de seguridad”

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo que la embajada en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un “incendio limitado” y “daños materiales menores” al edificio.

Por su parte, la periodista estadounidense Jennifer Griffin, corresponsal para Fox News, informó que la embajada se encontraba vacía al momento del ataque y que no se reportaron personas heridas. De acuerdo con las agencias Reuters y AFP, se escucharon fuertes explosiones en las inmediaciones y se observaron columnas de humo desde la sede diplomática.

