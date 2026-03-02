Se registra ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita, reportó un ataque a sus instalaciones, en medio de la ofensiva de Irán con misiles y drones contra países en Medio Oriente, así como ubicaciones estadounidenses en la región.

A través de la red social X, la representación diplomática reconoció el ataque e instó a ciudadanos estadounidenses a evitar la embajada “hasta nuevo aviso”. Asimismo, emitió una alerta de seguridad y exhortó a sus connacionales a resguardarse “inmediatamente”.

“La misión de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una notificación de refugio en el lugar para Jeddah, Riad y Dhahran y está limitando los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región”, añadió, en medio de la respuesta iraní a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que iniciaron el 28 de febrero.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo que la embajada en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un “incendio limitado” y “daños materiales menores” al edificio.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026

Por su parte, la periodista estadounidense Jennifer Griffin, corresponsal para Fox News, informó que la embajada se encontraba vacía al momento del ataque y que no se reportaron personas heridas. De acuerdo con las agencias Reuters y AFP, se escucharon fuertes explosiones en las inmediaciones y se observaron columnas de humo desde la sede diplomática.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr