Accidente en Bangladesh: Autobús cae al río Padma y deja al menos 23 muertos

Al menos 23 personas murieron luego de que un autobús con más de 40 pasajeros cayera al río Padma mientras intentaba abordar un ferry en la terminal de Daulatdia, en Bangladesh, un accidente que ha movilizado a equipos de rescate ante el temor de que haya más víctimas.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el incidente ocurrió la tarde del miércoles 25 de marzo de 2026, cuando el conductor del vehículo perdió el control durante la maniobra de ascenso a la plataforma del ferry. La unidad terminó precipitándose al agua y se hundió en cuestión de minutos.

Versiones preliminares señalan que el accidente pudo haber sido provocado por una combinación de factores, entre ellos una posible desestabilización del pontón tras el movimiento de una embarcación cercana. No obstante, las causas exactas aún se encuentran bajo investigación.

🇧🇩 | ÚLTIMA HORA: Un autobús de pasajeros cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, Bangladesh.



Se ha confirmado la muerte de 18 personas. Al menos 35 fueron reportadas como desaparecidas inicialmente, y se teme que muchas más permanezcan atrapadas dentro del vehículo… pic.twitter.com/FaQ4XNa3vm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Víctimas y sobrevivientes

Equipos de emergencia han confirmado hasta ahora la muerte de al menos 23 personas, entre ellas hombres, mujeres y menores de edad. Asimismo, al menos 11 pasajeros lograron sobrevivir al salir por las ventanas o nadar hacia la orilla, aunque el número exacto de rescatados no ha sido precisado de manera oficial.

Autoridades no descartan que más personas permanezcan desaparecidas, ya que algunos pasajeros habrían quedado atrapados dentro del autobús tras el hundimiento.

Las labores de rescate se mantienen activas en la zona, con la participación de bomberos, policía fluvial, personal militar y buzos especializados. Las tareas han sido complejas debido a las fuertes corrientes del río Padma y a la baja visibilidad bajo el agua.

🇧🇩🥀 TRAGEDIA EN BANGLADESH:



Asciende a 23 el número de muertos tras la caída de un autobús lleno de pasajeros al río Padma en la terminal de Daulatdia.



Hay 11 personas rescatadas y continúa la búsqueda de los desaparecidos. pic.twitter.com/1jz0idbwYC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Horas después del accidente, el autobús fue localizado a varios metros de profundidad y posteriormente extraído, lo que permitió continuar con la recuperación de víctimas.

El accidente pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados al transporte en ferry en Bangladesh, donde este tipo de cruces es frecuente debido a la extensa red de ríos del país.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las condiciones en las que ocurrió el siniestro.

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MSL