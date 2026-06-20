Trump reprocha a Italia falta de apoyo; insiste en que Meloni le rogó para tomarse foto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó nuevamente a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien se refirió como una líder con un bajo nivel de popularidad, y reprochó que el país europeo le ha brindado poco apoyo en su operación contra Irán.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario estadounidense sostuvo las declaraciones que hizo esta semana, cuando afirmó que, durante la cumbre del G7 en Francia, Meloni le insistió para que se tomaran una fotografía juntos.

Giorgia Meloni y Donald Trump conversan durante la cumbre del G7 celebrada en Francia. ı Foto: Reuters

El viernes, Meloni desmintió estas declaraciones a través de un mensaje en video, donde dijo que “Italia y yo no rogamos”. Incluso, a Trump y la premier italiana se les vio en distintas ocasiones conversando juntos durante el evento.

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A propósito, Trump insistió que Meloni sí le pidió “una y otra vez” tomarse una foto, y atribuyó esta insistencia a que, dijo, a la italiana “le va mal con su nivel de popularidad”.

Trump reprocha falta de apoyo de Italia a EU

En el mismo mensaje, Trump aseguró que la supuesta falta de popularidad de Meloni se debe a que “rechazó a los Estados Unidos de América, un país que verdaderamente ama y protege a Italia”.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

A propósito, acusó que Italia le dio la espalda a su país “cuando se trató de impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear”, motivo del conflicto que sostiene Washington con el país persa.

Además, Trump reprochó que Italia no le permitió utilizar las instalaciones militares ubicadas en su territorio, lo cual el estadounidense calificó como “una gran inconveniencia logística”.

Giorgia Meloni y Donald Trump conversan durante la cumbre del G7 celebrada en Francia. ı Foto: Reuters

Italia es uno de los países europeos con mayor presencia militar de Estados Unidos. Washington mantiene bases en Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Véneto, Toscana y otros territorios. No obstante, Italia rechazó que los bombarderos estadounidenses utilizaran estas bases para participar en el conflicto con Irán, decisión que Meloni justificó con la declaración de que “no estamos en guerra ni queremos estarlo”.

Donald Trump acusó que Italia incurrió en una injusticia con esta negativa, pues, dijo, Estados Unidos invierte “cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros ‘aliados’ de la OTAN”.

“Ahora, después de que Estados Unidos derrotó militarmente a Irán, ella [Giorgia Meloni] quiere que volvamos a ser amigos para hacer subir sus ‘números’. ¡No, gracias!”, concluyó Trump en su mensaje publicado en Truth.

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