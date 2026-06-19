‘Italia y yo no rogamos’: Giorgia Meloni acusa a Trump de ‘inventar’ que ella le suplicó tomarse una foto

La primera ministra italiana rechazó los comentarios de Trump y aseguró que ni ella ni Italia “ruegan” por acuerdos.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de contar una historia “inventada” sobre que ella le rogó para tomarse una foto juntos, a propósito de lo cual dijo que “Italia y yo no rogamos”.

El conflicto surgió tras una entrevista de Trump con el canal italiano La7, en la que el presidente estadounidense aseguró que aceptó posar con Meloni porque sintió “pena” por ella.

Giorgia Meloni y Donald Trump conversan durante la cumbre del G7 celebrada en Francia. ı Foto: Reuters

Trump afirmó que la primera ministra italiana tenía mucho interés en obtener la imagen y que él no estaba obligado a acceder.

“Italia y yo no rogamos”, responde Meloni

La declaración provocó una respuesta inmediata de Meloni, quien publicó un video en redes sociales para rechazar las afirmaciones. La jefa del Gobierno italiano señaló que los comentarios eran “completamente inventados” y expresó su sorpresa por la manera en que Trump se dirigió hacia un aliado tradicional de Estados Unidos.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

“Hay algo que debe recordar: Italia y yo no rogamos”, afirmó Meloni, quien, además, cuestionó que el presidente estadounidense mostrara mayor dureza hacia sus socios que hacia otros líderes considerados adversarios de Washington.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita oficial a Estados Unidos prevista para los días siguientes. Según informó, la decisión respondió a las declaraciones de Trump, a las que calificó como ofensivas contra Meloni y contra el país europeo.

Foto oficial de los asistentes a la Cumbre del G7. ı Foto: Reuters

En G7 Trump y Meloni conversaron ampliamente

La controversia ocurre pocos días después del G7 celebrado en Francia, donde ambos líderes habían mostrado señales de acercamiento tras meses de tensiones relacionadas con asuntos internacionales, entre ellos la guerra en Irán, la postura sobre Ucrania, los aranceles estadounidenses y la política de Washington hacia Medio Oriente.

Giorgia Meloni y Donald Trump conversan durante la cumbre del G7 celebrada en Francia. ı Foto: Reuters

Durante la cumbre, imágenes difundidas públicamente mostraron a Trump y Meloni conversando en distintos momentos, incluso en un espacio reducido donde ambos aparecían sentados juntos.

El intercambio también generó reacciones dentro del Gobierno italiano. Otros funcionarios expresaron respaldo a Meloni y defendieron la relación entre ambos países, mientras destacaron que las diferencias entre aliados no deberían afectar la cooperación bilateral.

Con información de Reuters, AP y Europa Press.

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