Trump asegura que a EU le iría mejor sin el T-MEC

El presidente Donald Trump dijo que a su país le iría mejor sin el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que preferiría no tener uno nuevo, pero agregó que estaba abierto a hacerlo.

“Preferiría no tener el acuerdo, pero podría firmarlo. Correcto. Pero preferiría... nos va mejor como país si no tenemos un acuerdo… Sí, estoy pensando en que tal vez no seamos capaces de llegar a un acuerdo. Preferiría no tener el T-MEC“, dijo el mandatario.

Reiteró que a Estados Unidos le va mejor sin el acuerdo y que el T-MEC sólo le pareció bueno porque sacó a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se estableció una cláusula para finalizarlo.

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“Creo que es mejor sin él. Quiero decir, para ser honesto contigo. No soy un gran admirador de él. Me gustó porque nos sacó del TLCAN (NAFTA)… En otras palabras, después de seis años tenías una cláusula que nos sacó del TLCAN. Eso es lo que más me gustó. Nos va mejor sin un acuerdo”, agregó el mandatario estadounidense.

🔴“Preferiría no tener el acuerdo”, afirmó Donald Trump sobre el T-MEC.



Aunque dejó abierta la puerta a firmar su renovación, sostuvo que Estados Unidos estaría mejor sin un tratado comercial con México y Canadá.



“La razón principal por la que lo quise fue porque no había forma… pic.twitter.com/8jtoV9dtB8 — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

Apenas hace siete días, Donald Trump externó que podría no renovar el acuerdo comercial y afirmó que estaba discutiendo el asunto con el gobierno mexicano y canadiense; agregó que

a Estados Unidos le va mejor sin sus socios comerciales, que no necesita los automóviles, la madera, ni la energía, “no necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”.

Por su parte, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo el lunes pasado que entendía la posición del presidente estadounidense, pero “hoy por hoy en lo que estamos es, prácticamente, ya en la revisión del tratado, es una conversación formal; la tercera ronda va a ser el día 20 de julio, significa que estamos en un proceso de revisión del tratado; me queda muy claro que si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente, ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales”, indicó en conferencia de prensa.

Marcelo Ebrard, titular de Economía (SE) ı Foto: Cuartoscuro

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MSL