México busca evitar revisiones anuales del T-MEC para reducir incertidumbre a la inversión

Uno de los objetivos del gobierno mexicano, en la próxima revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es evitar que haya un escenario de revisiones anuales que generen incertidumbre para la inversión, señaló el titular de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.

“El objetivo realista es hacer todo para evitar las revisiones anuales los próximos 10 años, porque eso generaría una incertidumbre importante en nuestros inversionistas. El objetivo número uno de México es evitar eso, entre otros objetivos importantes y particulares con la industria, pero queremos eliminar ese escenario”, destacó durante su participación en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte.

México se encuentra en una posición favorable

El funcionario destacó que, por ahora, se vive un escenario de incertidumbre porque “no sabemos bien a bien hacia dónde vamos a llegar”, pero sí se tiene una claridad de qué es lo que sé busca; dijo que la administración estadounidense ya finalizó con 14 tratados comerciales y si tuviera el interés de eliminar el T-MEC ya lo hubiera hecho.

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Sostuvo que las declaraciones de los funcionarios estadounidenses van en el sentido de que no se puede apoyar un tratado comercial si México y Canadá no corrigen los cambios que ha solicitado la administración de Donald Trump, pero en ese sentido, dijo que México se mantiene optimista, “nos lo confirman las negociaciones, vamos en la ruta de revisar nuestra tratado, de mantenerlo para las siguientes décadas ”.

Aseguró que las conversaciones con Estados Unidos son “duras” por los cambios que se han realizado en la política comercial, pero consideró que México se encuentra en una posición favorable respecto de otras naciones y que desde la Secretaría de Economía se impulsa una visión compartida sobre el futuro económico de la región, tener “un plan común para la región”.

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cehr