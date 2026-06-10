‘Odio tener que decírselo a México’: Trump advierte que enfocará su estrategia contra el fentanilo

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles al Gobierno de México que enfocará su estrategia contra el fentanilo en operaciones por tierra.

Durante la firma de una ley para financiar a los servicios de migración por los próximos tres años, Donald Trump afirmó que durante su primer año de regreso a la Casa Blanca el tráfico de fentanilo cayó un 60%, del cual el 97% fue incautado en el mar.

“Odio tener que decirle esto a México, pero ahora nos centramos en la entrada por tierra porque el mar era más difícil. Entraba mucho por mar”, dijo Trump.

El magnate aseguró que los sujetos que traficaban drogas a través del océano no lo volverán a hacer y se ha demostrado con el cambio de cifras recientes.

“Antes no se les controlaba en absoluto. Cuando capturaban a alguien, lo traían, lo fichaban, lo dejaban ir y se marchaba, y a la noche siguiente ya estaba de vuelta en su barco. Así que estamos haciendo un gran trabajo”, apuntó.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump ha atacado lanchas ligadas al tráfico de drogas desde 2025, en las cuales han muerto al menos 205 personas.

La agresión más reciente se registró el pasado 31 de mayo, en el Pacífico, donde murieron sus tres tripulantes.

Asimismo, las declaraciones de Trump se dan en medio de tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum para permitir a las tropas estadounidenses realizar operaciones terrestres contra los cárteles mexicanos.

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FGR