...Y duda renovar T-MEC: “No necesitamos nada de México ni de Canadá”

A menos de un mes de que se realice la revisión formal del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como lo mandata el capítulo 34.7 del acuerdo, el presidente Donald Trump declaró que podría no renovarlo y que su país no necesita las mercancías que sus socios comercializan.

“No estoy buscando renovarlo. Quiero decir, hice el T-MEC y la razón principal por la que lo hice es que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) fue el peor tratado comercial que he visto en mi vida. Y lo mejoré, pero yo tenía el derecho de terminarlo. Y con el TLCAN, no teníamos el derecho de terminarlo”, señaló en una conferencia en la Casa Blanca.

El Dato: El 1° de julio inicia la revisión del T-MEC; México no ha tenido conversaciones formales con Canadá y no hay información sobre una reunión entre los tres países socios.

El mandatario estadounidense dijo que a Estados Unidos le va mejor sin sus socios comerciales, que no necesita los automóviles, la madera, ni la energía, “no necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”. Añadió que, por el

T-MEC, Estados Unidos tiene déficits comerciales con ambos países, y debería ser al revés, “tener superávits con ellos”.

La declaración del mandatario estadounidense fue sólo seis días antes de que inicie la segunda ronda bilateral formal entre México y Estados Unidos, en donde se tratarán temas del sector agropecuario y se llevará a cabo en Washington, D.C.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), dijo que México se encuentra listo para la revisión del T-MEC y confirmó que la siguiente ronda bilateral formal se realizará entre el 15 y 18 de junio, y el último día se reunirá con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

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“El 18 (de junio) tengo una reunión larga con el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos, de la revisión. Entonces, toda la semana vamos a estar concentrados”, agregó durante su participación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la SE aseguró que en las reuniones que tendrán con autoridades estadounidenses también estará Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial, y el recién nombrado embajador Roberto Lazzeri, así como el equipo técnico de Economía.

“México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso, que era un objetivo principal, pues al principio de estas conversaciones, porque no se sabía si íbamos a tener esas conversaciones formales o no, si se iban a dar en tiempo y forma”, indicó.

Ebrard Casaubón agregó que, actualmente, el país se encuentra en una posición muy favorable respecto de la relación comercial con Estados Unidos por los trabajos que se han llevado a cabo con su contraparte y por las llamadas que ha tenido la Presidenta Sheinbaum Pardo con Donald Trump, “entonces el objetivo es mantener esa posición durante este proceso de revisión del tratado”.

Asimismo, recordó que el 1° de julio no es la fecha para que se termine el proceso de revisión del T-MEC, sino que está establecida para iniciar la revisión formalmente, y las conversaciones y rondas bilaterales fueron acordadas por el Gobierno mexicano y estadounidense para no llegar en ceros al primer día del próximo mes.

“Lo que es importante respecto a tu pregunta es que no quiere decir que el primero de julio termine. El 1° de julio es un procedimiento establecido para iniciar la revisión del tratado”, acotó.

A su vez, Luis Rosendo Gutiérrez, titular de Comercio Exterior de la SE, dijo que uno de los objetivos del Gobierno mexicano, en la próxima revisión del

T-MEC es evitar que haya un escenario de revisiones anuales que generen incertidumbre para la inversión.

“El objetivo realista es hacer todo para evitar las revisiones anuales los próximos 10 años, porque eso generaría una incertidumbre importante en nuestros inversionistas. El objetivo número uno de México es evitar eso, entre otros objetivos importantes y particulares con la industria, pero queremos eliminar ese escenario”, destacó durante su participación en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte.

El funcionario público destacó que por ahora se vive un escenario de incertidumbre porque “no sabemos bien a bien hacia dónde vamos a llegar”, pero sí se tiene una claridad de qué es lo que se busca; dijo que la administración estadounidense ya finalizó con 14 tratados comerciales y si tuviera el interés de eliminar el T-MEC ya lo hubiera hecho.

Agregó que las declaraciones de algunos funcionarios estadounidenses, como Jamieson Greer, ven en el sentido de que no se puede apoyar un tratado comercial si los socios (México y Canadá) no corrigen los cambios que ha solicitado la administración Trump, pero dijo que el Gobierno mexicano se mantiene optimista, “nos lo confirman las negociaciones, vamos en la ruta de revisar nuestro tratado, de mantenerlo para las siguientes décadas”.

No obstante, aseguró que las conversaciones con Estados Unidos son complicadas, “duras” por los cambios que se han realizado en la política comercial; pero consideró que el país se encuentra en una posición favorable respecto de otras naciones.

Destacó que México impulsa una visión compartida sobre el futuro económico de la región, tener “un plan común para la región”.