¿Dónde queda Broad Peak, el lugar de la avalancha que mató a Nirmal Purja?

El pasado 30 de julio se registró una avalancha a 6 mil 600 metros de altitud en la duocécima montaña más alta del mundo, el Broad Peak, y durante esta varios alpinistas que se encontraban ascendiendo del Campamento 2 al Campamento 3 perdieron la vida.

Ente los diez alpinistas que realizaban la expedición para llegar a la cima del Broad Peak se encontraba Nirmal Purja, el alpinista reconocido a nivel mundial por haber alcanzado la cima de las 14 montañas más altas del mundo en siete meses.

La montaña Broad Peak tiene un total de 8 mil 51 metros de altura y se encuentra ubicada cerca del K2 en la cordillera del Karakórum, ubicado en el área del Sistema de los Himalayas entre Pakistán y China.

TE RECOMENDAMOS: Tamién hay videos Este el documental de Nirmal Purja que puedes ver en Netflix

G2, here I come; rocking on the full @nimsdaistore swag and yes including the bag pack and the sunglasses 😎! If I made it to the top : this will be my 57th 8000m peak summit. 🙌🏽🙏🏽#nimsdai #eliteexped #beyondpossible #highestNoof8ksummits pic.twitter.com/FHIhdIHuEm — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 16, 2026

Alpinistas que se encontraban en el Broad Peak

Entre los escaladores que perdieron la vida por la avalancha en el Broad Peak se encontraban seis de origen nepalí: Nirmal Purja, Pur Bahadur Gurung “Yukta”, Kili Pemba Sherpa “Kilu”, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa, y Gyalu Sherpa.

El rescate de los diez alpinistas está a cargo de los equipos de montañismo de Pakistán y Nepal, quienes este 3 de agosto lograron recuperar otros tres cuerpos, por lo que actualmente las actividades de rescate continúan activas para rescatar los dos cuerpos restantes.

Publicación de Balen Shah ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento, de acuerdo con el Club Alpino de Pakistán (ACP), los cuerpos de cuatro alpinistas fueron localizados el viernes, uno fue recuperado el sábado, y otros tres fueron recuperados el domingo.

Los cuerpos recuperados hasta el momento corresponden a:

Nirmal Purja, de Nepal Pur Bahadur Gurung, de Nepal Kili Pemba Sherpa, de Nepal Neema Sherpa, de Nepal Gyalu Sherpa, de Nepal Nadira Ahmed Abdullah Al Harathi, de Omán Mallory Gees, de Estados Unidos Wang Zhong, de China

Por tanto, los cuerpos de los dos alpinistas que aún no han sido localizados corresponden a Sohail Sakhi, de Pakistán; y Nawang Thindu Sherpa, de Nepal.

A must watch video if you are looking to climb mighty Everest in the future 🤜🏽💥



Today, we’re taking you behind the scenes of our Everest 2026 expedition. From the journey to Base Camp, to the challenges of the Khumbu Icefall, the teamwork between our Sherpas and climbers, and… pic.twitter.com/yzWnw3b4HT — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 17, 2026

De acuerdo con Nirmal Purja entre sus planes no se encontraba escalar el Broad Peak pues el viaje solo contemplaba el Gasherbrum II; sin embargo, antes de dirigirse hacia Pakistán decidió escalar la duodécima para poder lograr ser la primera persona en escalar dos veces los 14 ochomiles.

Precisó que al tachar el Broad Peak únicamente quedaría “Cho Oyu” para ser la primera persona en la historia en escalar los 14 ochomiles dos veces sin oxígeno: “Esto no estaba planeado. El proyecto Hattrick era el foco porque conllevaba una misión más grande”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.