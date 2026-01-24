Hoy, Netflix se prepara para registrar una nueva hazaña de Alex Honnold, considerado uno de los escaladores más extraordinarios del mundo. El estadounidense, famoso por sus ascensos en modalidad free solo —sin cuerdas ni equipo de protección—, vuelve a poner a prueba los límites humanos en Taiwán.

Sin duda, este será un evento que los amantes de la adrenalina y los deportes extremos no se perderán. Pero el llamado “mejor escalador del mundo” es más que su destreza física, tiene un corazón enorme, pues ha ayudado a las comunidades menos favorecidas con la Honnold Foundation.

Si quieres saber sobre la vida, trayectoria y otros proyectos de Alex Honnold, en La Razón te contamos.

Esto debes saber sobre Alex Honnold: Edad, estatura, retos, biografía

Alex Honnold nació el 17 de agosto de 1985 en Sacramento, California, por lo que actualmente tiene 40 años. Su estatura es de 1.80 metros, una característica que, junto a su complexión delgada y musculosa, le ha permitido desarrollar un estilo de escalada ágil y eficiente.

Inició en la escalada a los 11 años y, al cumplir 18, decidió dejar sus estudios de ingeniería en la Universidad de California en Berkeley para enfocarse por completo en su pasión por las montañas y dedicar todo su tiempo a la escalada.

Desde 2020, está casado con Sanni McCandless, con quien comparte el amor por la escalada. La pareja tiene dos hijas pequeñas que los acompañan durante algunas travesías.

Retos y hazañas de Alex Honnold

En 2017, Alex Honnold escaló en free solo por la ruta Freerider en El Capitán, Yosemite, California mismo que fue un acontecimiento histórico ya que subió en menos de 4 horas. La escalada, fue documentada en el premiado filme Free Solo, que le otorgó reconocimiento mundial y un Premio Oscar a Mejor Documental en 2019.

Antes de conquistar El Capitán, Honnold ya había impresionado al mundo en 2008, cuando realizó los ascensos en solitario en las icónicas paredes Half Dome (600 metros) y el Moonlight Buttress (370 metros apróximadamente).

Además, ha tenido varias expediciones internacionales. Escaló en lugares como la Patagonia, Marruecos y Groenlandia, enfrentando condiciones extremas y rutas de gran dificultad.

Alex Honnold hizo el primer solo libre en la ruta de gran pared de grado V El Sendero Luminoso (5.12d) en El Potrero Chico, Nuevo León, México en apenas tres horas.

Además de sus retos deportivos, Alex Honnold fundó la Honnold Foundation, dedicada a promover la energía solar en comunidades vulnerables.

Durante años vivió en una camioneta, lo que le permitió viajar constantemente a diferentes parques nacionales y zonas de escalada.