Así era el bar Le Constellation de Crans Montana que explotó en Suiza | FOTOS

Este Año Nuevo comenzó con una tragedia en Suiza, pues el bar Le Constellation ubicado en el municipio de Crans Montana se incendió durante la celebración para recibir el 2026.

Aproximadamente a las 01:30 horas de este jueves, el bar Le Constellation ubicado en el lugar turístico de las pistas de esquí en Suiza se incendió, y hasta el momento no se conoce el origen del incendio.

De acuerdo con medios locales, al lugar del incidente llegaron aproximadamente 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas, pero lamentablemente al menos 40 personas murieron y 115 resultaron lesionadas.

En redes sociales circulan videos del momento en el que el bar Le Constellation se encuentra totalmente incendiado, y se puede observar cómo las personas intentan escapar del lugar entre gritos desesperados.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, dijo que esta fue una desgracia con una magnitud desconocida, y ofreció sus condolencias para las víctimas y los familiares de todas las personas afectadas de lo que calificó como “una de las peores treagedias” que se han registrado en dicho país.

De acuerdo con la información de las autoridades, a causa de la gravedad de las heridas ocasionadas por las quemaduras, hasta el momento no se ha podido identificar a las víctimas.

Así era el bar Le Constellation de Crans Montana

El bar Le Constellation de Crans-Montana era un emblemático de la región del sur de Suiza al que acudían las personas para pasar un rato agradable al interior o en la terraza, pues este tenía capacidad para unas 400 pesonas.

En este bar tan conocido en la zona de esquí contaba con una sala de DJ para que los visitantes disfrutaran de un buen ambiente, un espacio para fumar shishas, y un menú con una gran variedad de platillos.

Bar Le Constellation ı Foto: Redes Sociales

Le Constellation también contaba con un área de bar en la que las personas podían sentarse alrededor del espacio designado para prepararlas y pasar un rato disfrutando de una conversación en un horario de 09:00 horas a 02:00 horas.

Entre los principales visitantes de este lugar de Zúrich se encontraban principalmente personas jóvenes y turistas, y debido a su popularidad, este era uno de los lugares en los que acudían muchas personas que se encontraban en la ciudad.

Bar Le Constellation ı Foto: Redes Sociales

