VIDEO del momento en que empezó incendio y explosión en bar de Suiza

Un terrible incendio se registró la madrugada del 1 de enero, durante los festejos de Año Nuevo, en Crans-Montana, Suiza, en un bar de esquí llamado Le Constellation.

En el bar comenzó un incendio que poco a poco fue creciendo y terminó en una terrible explosión, la cual dejó 40 muertos y 115 heridos, quienes reciben atención médica.

Así empezó el incendio y explosión en bar de Suiza

Las personas que estaban dentro del bar celebran el Año Nuevo vieron el momento en que comenzó el fuego y hasta lo grabaron en video, que son algunas de las grabaciones que circulan en redes sociales.

En unos de los videos se puede ver que el fuego comenzó detrás de la barra de bebidas, en las imágenes se observa que se está quemando el lugar en la parte de atrás, probablemente, en la cocina del lugar.

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

El fuego comienza ahí y de repente se empieza a extender por todo el lugar, es ahí cuando los jóvenes que estaban celebrando comienzan a correr hacia la salida del bar. Para llegar a la salida hay que pasar por una escalera reducida, la cual lleva a la calle, pero debido a que es pequeña ésta se empieza a saturar de gente, pues todos estaban intentando salir del bar para salvar sus vidas.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

En otra perturbadora grabación se puede ver a la gente desesperada por salir, algunos intentaban romper las ventanas, ya que no se podía salir del lugar, desde afuera varias personas intentaban desbloquear la salida para poder ayudar a quienes estaban atrapados.

Frederic Gisler, comandante de la Policía, informó que la prioridad que tienen es identificar a las personas fallecidas para que los cuerpos puedan ser entregados a sus familias.

Por otra parte, el Fiscal General de Suiza, Beatrice Pilloud, informó que ya están investigando las causas del incendio, señaló que la primera hipótesis es que primero comenzó el fuego y éste desató la explosión. Pero será una investigación que llevará tiempo debido a la magnitud de la tragedia.

El Presidente de Suiza declaró que se trata de una de las peores tragedias que se han vivido y lamentó lo sucedio.