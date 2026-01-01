El VIDEO de la gente atrapada en el bar de Crans-Montana, Suiza, intentando huir de la explosión

El Video de la gente huyendo del fuego en el bar de Suiza

Una tragedia se vivió en Crans-Montana, en Suiza, cuando la madrugada de este 1 de enero, en pleno festejo de Año Nuevo, el bar Le Constellation explotó y se incendió.

Hasta el momento esta tragedia ha dejado aproximadamente unos 40 muertos y 115 heridos.

En redes sociales circulan videos del momento de la explosión y del incendio en el que las personas trataban de salir con vida del lugar.

Video del momento en que gente atrapada intenta salir de la explosión en bar de Suiza

Hay varios videos en los que se puede observar a las personas tratando de ayudar desde afuera del bar para poder auxiliar a las víctimas que estaban atrapadas en el lugar.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Sin embargo, hay un video muy impactante en el que se puede ver que varias personas están atrapadas en el fuego y desesperadas por huir, por la única salida que había, la gente se empieza a amontonar y hasta saltan por las vallas de madera.

La única salida era una escalera muy reducida con alfombra roja, la cual colapsó cuando la gente intentó salir del bar en llamas.

Única salida del bar que se incendió en Suiza, la cual colapsó cuando todos intentaban huir del fuego ı Foto: Redes sociales

En la puerta hay varias personas intentando derribarla e intentando romper las ventanas para sacar a los que están atrapados.

Este video ha causado gran impacto en redes sociales, algunos criticaron a quienes grabaron en lugar de apurar la ayuda, mientras que otros señalaron que no deberían de intentar romper las ventanas, porque eso crearía una corriente de aire que avivaría las llamas en el interior del lugar.

Sin embargo, señalaron que debían apurar a sacar a los que ya estaban logrando salir para despegar la entrada sin romper las ventanas.

VIDEO del momento en que inicia el fuego dentro del bar

En otro video las personas que estaban dentro del bar filmaron el momento en que comenzó al incendio.

En una de las grabaciones se puede ver que en la parte de la barra de bebidas se puede ver el fuego que comienza a crecer, algunos comenzaron a desalojar el lugar, pero otros más se quedaron dentro del establecimiento.

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026