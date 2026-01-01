Así fue la explosión que dejó decenas de muertos en bar de Suiza | VIDEOS

Una serie de videos compartidos en redes sociales y por medios locales, muestran la escena donde varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la Policía de Suiza.

Varias personas murieron y otras resultaron heridas luego de que una explosión sacudiera un bar en la lujosa estación de esquí alpino de Crans-Montana, en Suiza.



“Hubo una explosión de origen desconocido”, indicó Gaetan Lathion, portavoz de la Policial Suiza en el cantón de Wallis.

“Hay varios heridos y varios muertos”, agregó.

La explosión ocurrió alrededor de las 02 horas tiempo del centro de México., en el bar Le Constellation, muy popular entre los turistas, cuando los asistentes celebraban el Año Nuevo.

Imágenes publicadas por la prensa suiza muestra un edificio en llamas, con los equipos de emergencia en el lugar.

En medio de las celebraciones por Año Nuevo, un fuego de origen indeterminado se originó en el bar, muy popular entre los turistas, informó la Policía del cantón de Valais, en el suroeste del país helvético.

“Varias decenas de personas se presumen muertas”, afirmó después a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos “están siendo tratados”, agregó.

El siniestro llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados estaban siendo trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

Las autoridades dijeron que estaban investigando las causas de incendio, pero no creen que fuera causado por un “ataque”.

Las llamas empezaron a llegar en las primeras horas de la madrugada, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

