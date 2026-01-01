Deja explosión en bar en Suiza decenas de muertos

“Varias decenas de personas” podrían haber muerto y alrededor de 100 resultaron heridas, la mayoría de ellas de gravedad, tras un incendio en un bar en los Alpes suizos durante las celebraciones de Año Nuevo, dijo la Policía este jueves.

Varias personas murieron y otras resultaron heridas luego de que una explosión sacudiera un bar en la lujosa estación de esquí alpino de Crans-Montana, en Suiza.



La explosión era de origen desconocido, pero están confirmadas varias víctimas mortalespic.twitter.com/yPBdWmoaEs — José Luis Morales (@JLMNoticias) January 1, 2026

Por el momento no hay una cifra concreta de víctimas del fuego en el bar “Le Constellation”.

Beatrice Pilloud, Fiscal General de Valais, dijo que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al recinto.

TE RECOMENDAMOS: En Venezuela Estados Unidos sanciona a cuatro empresas y cuatro buques tanque en ofensiva contra Maduro

La Policía afirmó que, por el momento, no puede precisar cuántas personas perdieron la vida a causa del fuego.

Los heridos eran tantos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, indicó el consejero regional, Mathias Rénard.

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, algunas de ellas llegadas de distintos países, señalaron las autoridades.

“Estamos devastados”, dijo Frédéric Gisler, comandante de la Policía, durante una conferencia de prensa.

En una región muy concurrida por turistas que practican esquí en sus pistas, las autoridades han pedido a la población local que, en los próximos días, actúe con precaución para evitar cualquier accidente que pueda requerir unos recursos médicos que ya están desbordados.

La localidad está en el corazón de los Alpes suizos, a apenas 40 kilómetros al norte del Monte Cervino, uno de los picos más conocidos de los Alpes, y a 130 kilómetros al sur de Zúrich.

El punto más alto de Crans-Montana, con una población de 10 mil residentes, está a casi 3 mil metros de altura, según la web del municipio, que sostiene que las autoridades están tratando de alejarse del turismo y de atraer investigación y desarrollo de alta tecnología.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR