Suman 40 muertos y 115 heridos por explosión en bar de Suiza

El incendio en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de 40 muertos y 115 heridos, informó este jueves la Policía.

En conferencia de prensa, Frederic Gisler señaló que “alrededor de 40 personas” murieron en el incendio, que se produjo durante los festejos de Año Nuevo, y que, de los 115 heridos, muchos están graves.

Explicó que la prioridad es identificar a los fallecidos “para que los cuerpos puedan ser retornados rápidamente” a sus familias.

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el incendio de “una de las peores tragedias que nuestro país ha experimentado”. Dijo que se trata de “un drama de una escala desconocida”.

Gisler dijo que cree que entre las víctimas hay varios extranjeros y que ya se estableció contacto con las familias para mantenerlas informadas.

La Fiscal General de Suiza, Beatrice Pilloud, indicó que se está investigando la causa del incendio, pero que es un “trabajo que tomará tiempo”.

Señaló que “hay varias hipótesis” en torno al origen del incendio, y que por ahora la teoría que prevalece es que el incendio “causó una explosión”. Muchos testigos ya han sido entrevistados.

