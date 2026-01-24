Los amantes de los deportes extremos se preparan para presenciar un evento sin precedentes que tendrá lugar dentro de poco tiempo. Se trata de una proeza protagonizada por Alex Honnold, considerado uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, quien enfrentará el desafío de ascender el rascacielos Taipei 101 en Taiwán, uno de los edificios más altos del planeta.

La hazaña, titulada Skyscraper Live, será transmitida en vivo por Netflix. Hablamos de un espectáculo global lleno de riesgo y adrenalina, pues no usará cuerdas ni arnés.

Sin embargo, la cita tuvo que ser modificada debido a factores externos que obligaron a posponer la transmisión. Te contamos la nueva fecha y la hora en la que podrás ser testigo de esta aventura.

¿Por qué se pospuso la escalada de Alex Honnold?

El ascenso de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101 estaba programado inicialmente para el 23 de enero, pero las condiciones climáticas en Taiwán no eran las adecuadas para garantizar la seguridad del evento.

El deportista compartió en redes sociales que los fuertes vientos y las lluvias intermitentes hicieron imposible que pudiera iniciar la escalada, por lo que el evento se pospuso hasta que existieran las condiciones óptimas que requiere un reto de tal magnitud.

Alex Honnold escalará el rascacielos Taipei 101 EN VIVO en Netflix: Fecha y horario pospuesto

Podrás ver a Alex Honnold a través de la plataforma de streaming Netflix, totalmente en vivo, este sábado 24 de enero, con horarios que varían según la región:

México (hora CDMX): 7:00 pm

Colombia, Perú: 8:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 pm

España: 02:00 del domingo 25 de enero (madrugada)

El evento titulado Skyscraper Live estará disponible desde cualquier dispositivo, incluyendo televisión, celular y computadora, sólo necesitas contar con una suscripción activa vigente.

El Taipei 101, con sus más de 500 metros de altura, representa un reto monumental incluso para un escalador experimentado como Alex Honnold. Es por ello que no puedes perderte esta hazaña, pues será un hecho histórico.

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Honnold es un escalador estadounidense de 40 años que es reconocido mundialmente por sus ascensos en modalidad free solo, es decir, sin cuerdas ni equipo de protección.

Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y técnica impecable tras protagonizar el documental Free Solo (2018), ganador del Óscar, donde se le ve conquistar la pared de granito de El Capitán en Yosemite, en el estado de California, Estados Unidos, una de las escaladas más peligrosas jamás registradas.