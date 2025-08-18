Escaladores suben al cráter del Popocatépetl y graban lava; acusan que no tenían permisos | VIDEO

El volcán Popocatépetl no solo es uno de los puntos geográficos más importantes e icónicos de la zona centro de México, sino que también ofrece vistas impresionantes. Sin embargo, al estar en constante actividad, es un área natural restringida y que requiere vigilancia constante por parte de las autoridades.

Por lo anterior, acercarse al Popocatépetl es peligroso, y necesita permisos especiales, es decir, no es posible llegar al centro de “Don Goyo” como si nada. Es arriesgado y puede ser incluso mortal… situación que, según internautas, fue la que ocurrió con un grupo de personas quienes, como se dice coloquialmente, llegaron al cráter del volcán y vivieron para contarlo.

Volcán Popocatépetl ı Foto: Cuartoscuro

A través de redes sociales, se difundió un video que captura el momento en el cual tres personas logran llegar al cráter del volcán Popocatépetl y grabar la lava.

Aunque el momento es conmovedor y muy interesante para los internautas, también fue duramente criticado, pues se difundió en redes sociales que quienes escalaron el volcán no contaban con los permisos necesarios para hacerlo .

El volcán Popocatépetl.

Además, según las personas en el video, está grabado cerca de las 07:00 horas del día, por lo que se presume que los escaladores subieron el volcán de noche, lo cual aumenta los peligros.

En el video se aprecia a tres personas, una mujer y dos hombres, uno de los cuales va correctamente abrigado, mientras el otro porta una playera del Club América. No se distingue si alguno de ellos es un entrenador o escalador profesional, o cuenta con un rango de autoridad dentro del grupo.

⚠️ ¿Imprudencia o valentía?



Increíble pero peligroso: aficionados del #América desafían restricciones en el #Popocatépetl. 🔥 Tres sujetos ascendieron hasta el cráter del #volcán para grabar la lava en su interior. 🌋



Vía: @ALunaSilva.pic.twitter.com/XwTwpSh8jA — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 6, 2025

Así, el material provocó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos insistieron en acusar que las personas llegaron a la cima de “Don Goyo” sin permiso y arriesgando su vida por un video, otros agradecieron que les acercaran imágenes que no es posible ver todos los días.

Al centro del volcán, se aprecia un cuerpo de lava, el cual no se suele mostrar en las fotos del Popocatépetl.

A pesar de ello, no hay claridad sobre si estas personas escalaron o no con permiso de las autoridades, y no hay una versión oficial que lo confirme o lo desmienta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am