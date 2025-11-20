Rescatan a más de 170 escaladores por erupción volcánica en el monte Semeru, Indonesia | VIDEOS

Más de 170 escaladores tuvieron fueron ayudados por las autoridades de Indonesia tras quedar atrapados en la víspera por la repentina erupción del monte Semeru, mientras que la actividad sísmica del volcán más alto de la isla de Java indicaba que la erupción continuará.

Unas 178 personas, incluyendo escaladores, porteadores, guías, funcionarios de turismo y turistas, comenzaron su ascenso al monte de 3.676 metros (12.060 pies) en el distrito de Lumajang, en la provincia de Java Oriental, el miércoles y quedaron varados en la zona de acampada de Ranu Kumbolo.

“Están a salvo y se les está ayudando a regresar”, dijo Priatin Hadi Wijaya, jefe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, en una videoconferencia de prensa.

Hetty Triastuty, otra funcionaria del centro añadió que Ranu Kumbolo es un punto seguro que está fuera de la zona principal de peligro de ocho kilómetros (cinco millas) desde el cráter.

La zona de acampada se ubica en la ladera norte del monte, que no está en la trayectoria de la nube caliente que se observó que se desplazaba hacia el sur-sureste. Los escaladores, sin embargo, podrían haber estado expuestos a la ceniza volcánica.

El monte Semeru, en la provincia de Java Oriental, causó nubes abrasadoras de ceniza caliente y una mezcla de rocas, lava y gas que recorrieron hasta 13 kms (ocho millas) por sus laderas sin descanso desde el mediodía hasta el anochecer del miércoles, mientras una gruesa columna de nubes calientes se elevó dos kms (1,2 millas) al cielo, lo que hizo que los científicos elevasen la alerta por el volcán al nivel más alto, indicó Muhammad Wafid, jefe de la Agencia de Geología de Indonesia.

Según Wafid, una serie de corrientes de densidad piroclástica descendieron por las laderas y se observaron avalanchas incandescentes de material volcánico por el valle del río Besuk Kobokan, en el flanco sur.

“La actividad sísmica del monte Semeru indicó que la erupción continuaba a un nivel alto con un número creciente de señales que indican avalanchas”, manifestó.

Además, advirtió a la población que se mantenga alejada de una zona a lo largo del río Besuk Kobokan, que es la trayectoria del flujo de lava, ya que el gas abrasador descendía por las laderas del Semeru, y agregó que las autoridades están considerando ampliar la zona de peligro más allá de los ocho kms actuales.

Casi 1.000 residentes en tres aldeas más en riesgo en el distrito de Lumajang fueron evacuados a refugios gubernamentales, indicó Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. No se han reportado víctimas.

Las erupciones registradas a lo largo del día cubrieron varias aldeas de una espesa ceniza volcánica y bloquearon la luz solar. La prensa local reportó que algunos residentes estuvieron expuestos a un olor a azufre y que dos motociclistas chocaron debido a la ceniza caliente en un puente, que les provocó quemaduras graves.

El monte Semeru, también conocido como Mahameru, ha entrado en erupción en numerosas ocasiones en los últimos 200 años. Pero, como ocurre con muchos otros de los 129 volcanes activos en el archipiélago, decenas de miles de personas siguen viviendo en sus fértiles laderas.

