Avalancha en Perú deja sin vida a montañista mexicano y a su esposa canadiense

Una avalancha registrada en el nevado Tocllaraju, en la región de Áncash, Perú, dejó sin vida al montañista mexicano Daniel Navarro y a su esposa, la canadiense Sandra Covone, durante una expedición en una de las cumbres más visitadas de la Cordillera Blanca.

El accidente ocurrió la madrugada del martes 17 de junio, cuando los alpinistas realizaban el ascenso hacia la cima de la montaña, ubicada a más de seis mil metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con reportes de medios locales y organismos de rescate, una masa de nieve sorprendió a los excursionistas y los arrastró varios metros.

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HUARAZ AHORA

Tras accidente andinista,en Nevado Toclla raju,lugar en que una Avalancha nieve a 4500 metros sepultó a dos andinistas:1 mexicano y otro,canadiense, madrugada hoy;Beto Pinto presidente Asociación guías montaña Perú,refirió que rescatistas ya se encuentran en zona. pic.twitter.com/Xj1GTqrkS8 — EstebanLázaro-Huaraz (@estebanhuaraz) June 17, 2026

¿Quiénes fueron las víctimas de la avalancha en Perú?

Entre las víctimas se encuentra Daniel Navarro, un experimentado montañista mexicano con más de dos décadas de trayectoria en expediciones de alta montaña. Junto a él falleció Sandra Covone, originaria de Canadá y también aficionada al alpinismo.

Un tercer integrante de la expedición, identificado como el guía peruano Florentino Caldua, logró sobrevivir al incidente y fue quien alertó a los equipos de emergencia sobre lo ocurrido.

Tras recibir el reporte, integrantes de la Asociación de Guías de Montaña del Perú y autoridades locales desplegaron un operativo para recuperar a las víctimas. Sin embargo, las labores se complicaron debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo permanente de nuevos desprendimientos de nieve.

Los rescatistas lograron recuperar inicialmente uno de los cuerpos, mientras que las tareas para localizar al segundo montañista tuvieron que ser suspendidas temporalmente por razones de seguridad.

Por su parte, la Embajada de México en Perú informó que tuvo conocimiento del incidente registrado en el nevado Tocllaraju, en la región de Áncash, el cual involucró a un ciudadano mexicano.

A través de un mensaje oficial, la representación diplomática señaló que mantiene comunicación con las autoridades peruanas y con los familiares del connacional afectado, con el propósito de brindar la orientación y asistencia consular correspondiente ante la tragedia.

La Legación tuvo conocimiento del incidente ocurrido hoy en la montaña Tocllaraju, Áncash, que involucró a una persona mexicana.



La Legación se mantiene en comunicación con las autoridades, así como con la familia del connacional para brindar la orientación correspondiente. — México en el Perú 🇲🇽🇵🇪 (@EmbaMexPeru) June 17, 2026

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MSL