¿Quién es Nirmal Purja, el alpinista que murió durante avalancha en Pakistán?

Este sábado 1 de agosto la Fundación Nimsdai confirmó la muerte del alpinista Nirmal Purja por medio de una publicación en redes sociales, quien se encontraba en Broad Peak cuando se encontraba realizando una expedición con otras personas que también perdieron la vida.

La Fundación Nimsdai informó que el alpinista Nirmal Purja se encontraba en la montaña Broad Peak, ubicada en la frontera de Pakistán y China de los Sistemas de los Himalayas Karakórum, cuando se registró una avalancha.

Además de Nirmal Purja, entre los diez escaladores que lamentablemente perdieron la vida durante la avalancha se encontraban seis personas de Nepal y cuatro extrageros; los guías Pur Bahadur Gurung (Yukta) y Nima Sherpa, así como Mallory Geis, y Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy.

“El mundo ha perdido a uno de los más grandes escaladores del montañismo; un líder que inspiró a millones a través de su valentía, humildad y la creencia inquebrantable de que el potencial humano es mucho mayor de lo que solemos imaginar” se lee en la publicación.

Nirmal Purja informó el pasado 27 de julio que su ruta había cambiado, pues pese a que inicialmente solamente tenía pensado escalar el G2, decidió asistir a escalar el Board Peak para poder alcanzar un nuevo récord.

Precisó que al escalar el Broad Peak únicamente le quedaría pendiente escalar el Cho Oyu para ser la primera persona en la historia que escaló los 14 ochomiles dos veces sin oxígeno.

Esto no estaba planeado. El proyecto Hattrick era el foco porque conllevaba una misión más grande. Pero las oportunidades no gritan: susurran a aquellos que ya trabajan en silencio. Este es el secreto que he llevado conmigo en cada expedición: nunca competí con nadie más. Mi única batalla fue contra el hombre que fui ayer. Nirmal Purja



Nirmal Purja perdió la vida en el Broad Peak ı Foto: @nimsdai

¿Quién fue Nirmal Purja?

Nirmal Purja nació el 25 de julio de 1983 en el distrito de Myagdi, Nepal, y era conocido como Nims; quien además de ser un alpinista reconocido a nivel mundial, también fue un militar por 16 años.

Su carrera como alpinista comenzó durante una expedición hacia el campamento base del Everest en el 2012, pero fue hasta 2019 cuando comenzó a ganar muchísimo reconocimiento por el “Project Possible 14/7”.

Update from G2:



We were the last team to pull into Basecamp. Even when we were at the Ali camp, most teams were already on Camp 1 or heading for their summit push. By the time we finally got to the G1 & G2 base camp, our duffels with the main climbing gear were delayed even… pic.twitter.com/m7yqq9z1WQ — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 23, 2026

El Proyecto Posible 14/7 estuvo lleno de numerosos records mundiales de velocidad en escalada que logró obtener Nirmal Purja, pues logró catorce ochomiles en siete meses:

Annapurna 23 de abril del 2019 Dhaulagiri 12 de mayo del 2019 Kanchenjunga 15 de mayo del 2019 Everest 22 de mayo del 2019 Lhotse 22 de mayo del 2019 Makalu 24 de mayo del 2019 Nnga Parbat 3 de julio del 2019 Gasherbrum I 15 de julio del 2019 Gasherbrum II 18 de julio del 2019 K2 24 de julio del 2019 Broad Peak 26 de julio del 2019 Cho Oyu 23 de septiembre del 2019 Manaslu 27 de septiembre del 2019 Shishapangma 29 de octubre del 2019

Durante su trayectoria como alpinista logró obtener dos record Guinness:

El menor tiempo entre lograr terminar el Evert y el Lhotse, las dos cimas más altas del mundo

El menor tiempo para lograr terminar con oxígeno el Everest, el Lhotse y el Makalu, las tres cimas más altas del mundo

El pasado 17 de julio Nims publicó en video en YouTube en el que muestra la expedición al Everest que realizó con el equipo de Elite Exped, en la que se encontraban sherpas, guías y alpinistas.

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