Alerta naranja en Cauca: ¿Cuándo fue la última erupción del volcán Puracé?

Este sábado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia emitió alerta naranja por la actividad del volcán Puracé, por lo que se pidió a las autoridades y población mantenerse informados.

La actividad volcánica de la cadena de Los Coconucos ha presentado cambios importantes durante su monitoreo, por lo que la alerta naranja que indica aislamiento previene de algunos eventos que podrían ocurrir.

De acuerdo con la UNGRD, lo que indica la alerta naranja que podría ocurrir con el volcán Puracé es lo siguiente:

Sismicidad con niveles moderados a altos

Deformación considerable de la superficie del volcán

Aumento de las columnas de vapor, gases y olores fuertes

Emisiones frecuentes de ceniza

Erupciones menores, explosiones o incandescencias

Lahares y expulsiones de rocas

Volcán Puracé ı Foto: Servicio Geológico Colombiano

Debido a esto Javier Pava, el director general de la UNGRD, informó que se activó la Sala de Crisis Nacional por la alerta naranja del volcán Puracé, pues se requiere que las entidades a nivel local, departamental y nacional se encuentren en estado de alerta.

Asimismo, precisó que deben permanecer atentos a los cambios que se den en zonas aledañas al volcán, por lo que se dará un seguimiento permanente con la finalidad de “fortalecer los planes de contingencia y entregar información oportuna a las comunidades”.

#Atencion | 🟠 La UNGRD activó la Sala de Crisis Nacional tras el cambio a alerta naranja del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos.



Como entidad coordinadora del @SNGRDColombia, articulamos acciones con las autoridades locales, departamentales y nacionales para hacer… pic.twitter.com/U6gbWrGa7H — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 1, 2026

¿Cuándo fue la última erupción del volcán Puracé?

El volcán Puracé se encuentra en la cordillera central del Cauca, Colombia, dentro del parque nacional natural Puracé, cerca de la ciudad de Popayán, y la última vez que registró una erupción fue en marzo de 1977.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la reactivación de la actividad interna del volcán Puracé comenzó a registrarse desde el 2021, por lo que su magma viscoso con gases y agua podría provocar explosiones de alto impacto.

Las recomendaciones ante la alerta naranja del volcán Puracé son las siguientes:

Implementar los planes de respuesta de su municipio

Realizar la evacuación preventiva según la indicación de las autoridades territoriales

Poner en marcha el plan familiar y comunitario

Ante caída de ceniza, proteger las vías respiratorias , piel, ojos y fuentes de agua potable

Mantenerse informado a través de canales oficiales

🗻🔊 Información constante y actualizada del volcán Puracé.



📌 Desde el Gobierno de #LaFuerzaDelPueblo informamos a toda la comunidad, las razones del cambio de alerta amarilla a naranja, las acciones de respuesta y las recomendaciones para proteger la vida 💚.#CaucaUnido 💪🏽 pic.twitter.com/7MgB09c4Jc — Gobernación del Cauca (@GobCauca) August 2, 2026

Además, las autoridades territoriales deben seguir las siguientes recomendaciones:

Implementar las estrategias territoriales de respuesta

Emitir la orden de evacuación preventiva para las zonas definidas

Socializar rutas de evacuación, puntos de encuentro y alojamientos temporales

F ortalecer la comunicación del riesgo y la preparación con la comunidad

Garantizar el funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT).

Identificar y fortalecer sus capacidades de respuesta

Realizar simulacros y ejercicios de preparación

Restringir el acceso a las partes altas del volcán

Gobernación del Cauca informó que durante la alerta naranja se pueden presentar variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, por lo que recomendaron a la población no acercarse a la zona de los cráteres de los siguientes volcanes:

Puracé Picollo Curiquinga

Esto debido a que los tres volcanes podrían tener emisiones de cenizas o gases que son peligrosos; además, hicieron énfasis en mantenerse informados por medio de los canales oficiales de autoridades locales y departamentales.

⛰️ Seguimos informando sobre la situación del volcán Puracé.



🔊 Compartimos 5 datos importantes sobre el estado del volcán y las acciones que estamos desplegando desde el Gobierno de #LaFuerzaDelPueblo.#CaucaUnido pic.twitter.com/wGeqmj6rmo — Gobernación del Cauca (@GobCauca) August 1, 2026

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