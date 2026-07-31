Reino Unido alerta por casos de ciclosporiasis en viajeros que visitaron México

Las autoridades sanitarias mexicanas iniciaron investigaciones en establecimientos turísticos del Caribe mexicano, luego de que el Reino Unido reportara un incremento de contagios entre personas que visitaron el país.

La Secretaría de Salud informó que recibió un reporte del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, luego de que las autoridades del Reino Unido notificaran un aumento en los casos de ciclosporiasis detectados en personas que viajaron recientemente a Quintana Roo.

La alerta fue emitida por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés), que advirtió sobre un incremento significativo de contagios entre turistas procedentes de Inglaterra, Gales y Escocia.

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De acuerdo con el informe, entre el 30 de abril y el 15 de julio se confirmaron 67 casos de la enfermedad, de los cuales 48 correspondían a personas que habían vacacionado en México durante las semanas previas.

@SSalud_mx y #Cofepris comparten #TarjetaInformativa:



"Sobre los casos de ciclosporiasis reportados por las autoridades del Reino Unido".



El documento informa sobre la comunicación entre las autoridades sanitarias de México y del Reino Unido para coordinar de manera inmediata… pic.twitter.com/TapUbfuWOk — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 31, 2026

Ante esta situación, las autoridades mexicanas pusieron en marcha un operativo de vigilancia sanitaria en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Dirección General de Epidemiología.

El objetivo es inspeccionar los establecimientos visitados por los turistas para determinar si alguno de ellos pudo haber sido el origen de la infección.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha precisado la metodología que se aplicará para el análisis de las muestras y la evaluación de las condiciones sanitarias de los lugares investigados.

Las autoridades recordaron que el pasado 24 de julio los análisis realizados en México y Estados Unidos sobre muestras consideradas sospechosas resultaron negativos a la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis, causante de la enfermedad.

Asimismo, indicaron que las investigaciones se desarrollan conforme a los protocolos establecidos por los organismos internacionales especializados en materia de salud pública.

La alerta del Reino Unido se suma a las investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos, donde cientos de personas han reportado síntomas relacionados con la ciclosporiasis.

Diversos reportes apuntan a que los contagios podrían estar asociados con el consumo de alimentos elaborados con lechuga cultivada en México y comercializada por la empresa Taylor Farms.

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual puede propagarse a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

Entre los principales síntomas se encuentran la diarrea persistente, los dolores abdominales, las náuseas, la pérdida de peso, la fatiga y la deshidratación.

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MSL